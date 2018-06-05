Черчесов до последнего момента рассчитывал на восстановление Джикии к ЧМ-2018

Защитник "Спартака" получил разрыв крестообразной связки колена в январе этого года

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу до последнего момента рассчитывал на восстановлении защитника "Спартака" Георгия Джикии. Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

В январе этого года Джикия получил серьезную травму - разрыв крестообразной связки. Игрок начал тренироваться в полную силу лишь недавно.

"С Жорой мы общались пару дней назад. Джикия - большое подспорье для нас. Если бы он был, то претендовал бы на игру в стартовом составе, - сказал Черчесов. - Но ситуация такая, какая есть. Пару дней назад Джикия начал полноценные тренировки, мы рассчитывали, что он восстановится, но физиологию не обманешь".

Церемония открытия чемпионата мира пройдет 14 июня на московском стадионе "Лужники" и начнется за полчаса до первого матча турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии (начало встречи - 18:00 мск).