Валерий Гергиев планирует посетить матчи ЧМ-2018

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев планирует посетить не менее трех матчей чемпионата мира по футболу, который 14 июня стартует в России. Об этом маэстро сообщил в среду.

"Рассчитываю, что мне удастся побывать на трех-четырех матчах, может быть, не только в Петербурге", - сказал Гергиев, отвечая на вопрос ТАСС.

Музыкант отметил, что верит в успех сборной России. "Обязательно буду болеть за нашу команду, и я верю в то, что они покажут себя смелыми, дерзкими и отважными. И они обязаны пробиться в следующую стадию соревнования, за ними целая страна", - сказал он.

По словам Гергиева, России в проведении такого масштабного события должен помочь удачный опыт Олимпиады в Сочи. "Очень хочется, чтобы все говорили об этой крупнейшем спортивном форуме как о празднике всей планеты, блестяще организованном в России", - сказал он.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Первый матч ЧМ-2018 между командами России и Саудовской Аравии начнется 14 июня в 18:00 мск.