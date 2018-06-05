Черчесов: россияне разберут игру в обороне команды Саудовской Аравии за день до матча

Встреча сборных России и Саудовской Аравии состоится 14 июня и начнется в 18:00 мск

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России в среду вечером разберут игру в обороне команды Саудовской Аравии. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер россиян Станислав Черчесов.

"Позавчера или вчера футболисты собрались, играли в "Что? Где? Когда?", есть вещи внутри команды, в которые мы не вмешиваемся, - сказал Черчесов. - Вечером у нас теория в 18 часов, посмотрим, как наш соперник играет в обороне. Ранее мы посмотрели, как они играют в атаке. Может быть вечером подъедет Виталий Леонтьевич [Мутко], мы поужинаем, а так, в 23 часа отбой".

В стартовом матче чемпионата мира сборная России сыграет против команды Саудовской Аравии 14 июня (начало матча - 18:00 мск).

На групповом этапе чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля, российские футболисты также сыграют с командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).