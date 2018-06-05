Фан-посольство болельщиков сборной России начнет работу 14 июня в Москве

Фан-посольство - это специальная служба, действующая по принципу "болельщики для болельщиков", предоставляющая консультационные и информационные услуги

"Подтвердили работу своих фан-посольств Англия, Германия, Бельгия, Швейцария, Дания, Хорватия, Франция, Австралия, Перу. Есть расширенная сеть контактов с другими странами, которые определят свои фан-представительства. И, безусловно, фан-посольство России, оно начнет 14 июня работу в Москве. Но оно будет помогать всем болельщикам, а также будет интегрировать российских болельщиков", - рассказала Еркина.

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Фан-посольство болельщиков сборной России откроется 14 июня в Москве. Об этом на пресс- конференции в ТАСС рассказала руководитель фан-посольства России Елена Еркина.

Фан-посольство - это специальная служба, действующая по принципу "болельщики для болельщиков", предоставляющая консультационные и информационные услуги для поддержки болельщиков во время выездных матчей или на международных турнирах. Также о принципе работы фан-посольств рассказал исполнительный директор организации "Футбольные болельщики Европы" Ронан Эвен.

"Пример - семья сидит в Англии и не получает два-три дня от своего родственника никаких новостей. Они обращаются к Football Supporters' Federation, затем они обращаются к нам. И мы на уровне местной администрации, используя наработанные связи, помогаем его найти. В госпитале он или просто хорошо празднует свое пребывание в России", - объяснил Эвен.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.