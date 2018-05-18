Утренняя молитва на Ураза-байрам

Зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов отметил, что в этом году праздничный намаз утром на Ураза-байрам должен быть особенно многолюдным

"Чемпионат празднику не помешает, наоборот, хочу сказать, что наша центральная Соборная мечеть сейчас принимает большое количество гостей, в том числе это министр спорта и туризма, послы разных государств. Также приходят болельщики и сами спортсмены. В эти особые дни Рамадана в преддверии Ураза-байрам мы видели игроков некоторых сборных и на нашей ночной молитве", - рассказал он. Аббясов отметил, что мечети города готовы принять гостей, в частности, сборную Саудовской Аравии по футболу, и на праздничный намаз 15 июня. "Пока официальное подтверждение от посольства не получено, но мы с ними на связи. Если спортсмены захотят прийти - мы готовы их принять".

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Проведение в Москве чемпионата мира по футболу, который откроется 14 июня, не внесет изменений в празднование Ураза-байрам в Москве, где в традиционной утренней молитве, как ожидается, примут участие более 250 тыс. мусульман. Об этом сказал в среду ТАСС зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

Вместе с тем муфтий отметил, что в этом году праздничный намаз утром на Ураза-байрам должен быть особенно многолюдным. "Это связано с сезонным потоком мигрантов, а также с тем, что на чемпионат в Москву приезжает много людей", - сказал Рушан Аббясов. "Но после того, как мы проводили Курбан-байрам 1 сентября, нам уже Чемпионат не страшен", - пошутил он. По предварительным оценкам, только в Соборной мечети на Проспекте мира ожидается 120-130 тыс. человек, а всего в Москве на молитву утром 15 июня соберутся около 250 тыс. мусульман.

"Празднование Ураза-байрам, которое у нас успешно проходит уже несколько лет в тесном взаимодействии с властями, с правоохранительными органами, покажет людям, приезжающим на чемпионат мира, что Россия - это многонациональная страна, где у всех есть возможность исповедовать свою религию, свою культуру", - подчеркнул муфтий.

Утренняя молитва на Ураза-байрам

Утром 15 июня мусульмане соберутся на праздничный намаз в московских мечетях около 7:00, а в 8:00 молитва уже будет завершена. Кроме самой большой Соборной мечети на Проспекте мира, в Москве есть еще пять постоянно действующих мечетей: Историческая в бывшей Татарской слободе в Замоскворечье, Мемориальная в Парке Победы на Поклонной горе, суннитская мечеть Ярдям и шиитская мечеть Инам в Отрадном, а также шиитская мечеть в посольском городке Исламской Республики Иран.

Для праздника в столице выделены три дополнительные площадки: в районе Бутовского лесопарка на пересечении ул. Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского, в ЮАО на футбольном поле в Братеевском каскадном парке и в ВАО в павильоне № 2 парка "Сокольники". Кроме того, чтобы избавить жителей Подмосковья от необходимости ехать на праздник в Москву, 39 дополнительных площадок открыты в области.

Ураза-байрам - праздник разговения, он венчает месяц поста Рамадан, который является одним из столпов ислама. Торжество продлится три дня, в течение которых мусульмане собираются за общим столом, посещают могилы родственников, угощают друзей, соседей, всех нуждающихся.