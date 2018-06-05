Около 500 болельщиков присутствуют на тренировке сборной Англии по футболу

Билеты распространялись среди детских спортивных школ и многодетных семей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Англии проводят открытую тренировку в присутствии около 500 болельщиков. Занятие проходит в среду на стадионе "Спартак" в Зеленогорске Ленинградской области, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Билеты распространялись среди детских спортивных школ и многодетных семей. В тренировке из-за травмы не принимает участие нападающий Маркус Рэшфорд.

Англичане прилетели в Санкт-Петербург для участия в чемпионате мира во вторник. Команда проживает в отеле в поселке Репино, а тренируется на стадионе "Спартак" в соседнем Зеленогорске.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Англии сыграет в группе G против команд Туниса (16 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).