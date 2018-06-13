Тематический поезд к чемпионату мира по футболу запустят по МЦК с 14 июня

На креслах в "Ласточках" появятся чехлы с футбольной тематикой

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Тематически оформленный к чемпионату мира по футболу поезд "Ласточка" начнет курсировать на Московском центральном кольце с 14 июня. Об этом сообщили в среду в пресс-службе МЖД.

"С 14 июня на Московском центральном кольце пассажиры смогут встретить "Ласточку", в салоне которой создана атмосфера чемпионата мира по футболу. Вместо привычных синих чехлов в "Ласточке" будут чехлы на креслах с футбольной тематикой ", - говорится в сообщении.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Матч-открытие пройдет в "Лужниках" между сборными России и Саудовской Аравии.