Болельщики сборных Австралии и Франции по футболу проведут товарищеский матч в Казани

Аналогичная игра должна была состояться между болельщиками из России и Саудовской Аравии, но ее отменили

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Футбольные болельщики из Австралии и Франции проведут товарищеский матч в Казани перед стартовой игрой своих национальных команд на чемпионате мира. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал исполнительный директор организации "Футбольные болельщики Европы" Ронан Эвен.

"16 июня Австралия и Франция откроют свой матч в Казани товарищеской игрой болельщиков команд, - рассказал Эвен. - Подобные встречи уже стали частью международной фан- культуры, мы открывали Кубок конфедераций матчем Россия - Новая Зеландия. Встретились, сыграли, побратались, обменялись культурой стран через футбол. И уже нет необходимости в недоверии, напряжении. Это праздник, гостеприимная атмосфера".

Аналогичная игра должна была состояться между болельщиками из России и Саудовской Аравии, но ее отменили. "Российский футбольный союз активно поддерживал концепцию товарищеских игр болельщиков. Сегодня мы запланировали игру, она долго обсуждалась на уровне двух федераций, но, к сожалению, так случилось, что сегодня прибывает принц Саудовской Аравии. И к нам обратились, чтобы отменить этот матч, мы сожалеем", - посетовал Эвен.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Церемония открытия турнира состоится в четверг на московском стадионе "Лужники" и начнется за полчаса до первого матча турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии (начало встречи - 18:00 мск).