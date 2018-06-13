Лопетеги покинул пост главного тренера сборной Испании за день до старта ЧМ-2018

КРАСНОДАР, 13 июня. /ТАСС/. Хулен Лопетеги покинул пост главного тренера сборной Испании по футболу. Об этом на пресс-конференции в Краснодаре, где базируется команда, сообщил президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес.
Во вторник мадридский "Реал" объявил о подписании трехлетнего контракта с 51-летним Лопетеги. Предполагалось, что специалист прибудет в расположение клуба после чемпионата мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
"Мы были вынуждены разорвать наше соглашение с Хуленом Лопетеги, - заявил Рубиалес. - Он был прекрасным тренером для нашей сборной, мы благодарим его за работу, за то, что он вывел сборную на чемпионат. Но мы не можем принять такое поведение. Это (подписание контракта с "Реалом" - прим. ТАСС) было сделано без нашего ведома".
Рубиалес отметил, что он не может назвать поведение Лопетеги предательством. "Проблема в том, что все это было сделано без участия RFEF, мы не можем игнорировать это. Лопетеги - безупречный профессионал, тренер самого высокого уровня, поэтому это решение далось нам очень тяжело. Победы важны для нас, но выше всего мы ставим то, как ведутся дела, и мы станем только сильнее, я уверен".
"Если кто-то хочет вести переговоры с нашими работниками, то он должен поговорить с нами тоже. Это основное требование. Национальная сборная - это команда для всей страны, всей нации. Хочу отметить, что данное решение RFEF приняла самостоятельно, игроки пытались спасти Лопетеги (от увольнения), но этого оказалось недостаточно", - заявил глава федерации.
Лопетеги возглавил сборную Испании после чемпионата Европы 2016 года. Под его руководством испанцы не проиграли ни одного матча - 14 побед, шесть ничьих.