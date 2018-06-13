Лопетеги покинул пост главного тренера сборной Испании за день до старта ЧМ-2018

Во вторник стало известно, что 51-летний специалист подписал трехлетний контракт с мадридским "Реалом"

КРАСНОДАР, 13 июня. /ТАСС/. Хулен Лопетеги покинул пост главного тренера сборной Испании по футболу. Об этом на пресс-конференции в Краснодаре, где базируется команда, сообщил президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес.

Во вторник мадридский "Реал" объявил о подписании трехлетнего контракта с 51-летним Лопетеги. Предполагалось, что специалист прибудет в расположение клуба после чемпионата мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

"Мы были вынуждены разорвать наше соглашение с Хуленом Лопетеги, - заявил Рубиалес. - Он был прекрасным тренером для нашей сборной, мы благодарим его за работу, за то, что он вывел сборную на чемпионат. Но мы не можем принять такое поведение. Это (подписание контракта с "Реалом" - прим. ТАСС) было сделано без нашего ведома".