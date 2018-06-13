Первый канал будет транслировать матчи ЧМ-2018 в формате 4К

Все футбольные матчи чемпионата будут транслироваться со звуковым сопровождением пространственного звучания Dolby Atmos

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Первый канал будет транслировать матчи чемпионата мира по футболу в формате сверхвысокой четкости 4К с пространственным звучанием Atmos, сообщили в среду в пресс-службе.

"Во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Первый канал предлагает своим зрителям нечто особенное: целый месяц с 14 июня 2018 Первый канал будет транслироваться в непревзойденном качестве, в формате сверхвысокой четкости 4К, - сказали в пресс-службе. - Все футбольные матчи чемпионата будут транслироваться со звуковым сопровождением пространственного звучания Dolby Atmos".

Программу в формате 4К можно увидеть в спутниковых сетях "Триколор" и "Орион", спутниковых и кабельных сетях МТС, "Эр-Телеком" и других кабельных операторов, в Москве и ближайшем Подмосковье - на 58-м цифровом эфирном канале с Останкинской телебашни.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Нижнем Новгороде.