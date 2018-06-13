Актеры Сергей Мигицко и Иван Краско, а также композитор Виктор Плешак поделились своими эмоциями, воспоминаниями и ожиданиями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Чемпионат мира по футболу соберет звезд не только на футбольных полях, но и на трибунах. Трое известных петербуржцев поделились своими эмоциями, воспоминаниями и ожиданиями с корреспондентом ТАСС.

Все трое с детства гоняли футбольный мяч и являются болельщиками с солидным стажем. Каждый считает предстоящий чемпионат огромным событием в спортивной жизни России. И все они болеют за "Зенит" и за нашу футбольную дружину, желая ей вдохновения и удачи в матчах со всеми соперниками.

Актер Иван Краско

Личный юбилей - 75-летие со дня своего первого гола - отметил в начале лета актер Академического драматического театра имени Веры Комиссаржевской, народный артист России Иван Краско. Его знают в городе как одного из самых страстных футбольных болельщиков.

"Я мальчишкой все лето в родных Вартемягах до изнеможения гонял с пацанами мяч, и ворота у нас нередко обозначались коровьими лепешками. Это было очень завораживающее дело, потому что в нем и соперничество, и азарт, и дружба - все вместе", - сказал он.

"Поэтому я стал таким серьезным болельщиком: я внутри переживаю больше. У меня нога дергается, когда Сашка Кержаков бьет неверно, а моя нога верно дергается, как надо: я когда ему рассказал, он очень смеялся по этому поводу", - сказал артист, про которого говорили: "Иван без штуки с поля не уходит".

Судьба подарила Ивану Ивановичу дружбу со знаменитыми зенитовцами Львом Бурчалкиным, Павлом Садыриным. А когда в 1984 году "Зенит" стал чемпионом страны, именно Ивану Краско поручили на торжестве поздравить команду от лица Петра Первого, что он сделал "немножечко под Николая Симонова", игравшего Петра в довоенном фильме. Теперь пергамент с этой речью хранится в архиве "Зенита" и, возможно, станет достоянием спортивного музея.

Предстоящий чемпионат мира в родном городе для Ивана Краско - это праздник, о котором еще лет десять невозможно было даже мечтать. "И слава богу, что это удалось, что мы достойно к этому чемпионату подготовились. Ну, не говоря уже о развитии инфраструктуры, строительстве стадионов. Это само собой плюс огромный. И на пользу России все, конечно, пойдет. А еще тут есть и душевный спортивный азарт, свойственный людям, неравнодушным к этому виду спорта", - заключил Краско.

Композитор Виктор Плешак

Приятным сюрпризом для заслуженного деятеля искусств России композитора Виктора Плешака оказалось известие о том, что его песня "Любимая команда", известная также под названием "Зенит! Зенит! Зенит!", спустя много лет вернулась в спортивную жизнь города и прозвучала на новом стадионе "Санкт-Петербург".

"Мы написали эту песню с поэтом Виктором Гином в 1984 году, когда "Зенит" стал чемпионом СССР. Наша песня многие годы неизменно звучала на стадионе перед каждой игрой "Зенита", а если мы побеждали, то исполнялась и после матча. Ко мне даже в Союзе композиторов коллеги стали очень уважительно относиться и советовались со мной как с экспертом по футбольным делам. Горжусь, что эта песня очень нравилась одному из самых знаменитых футбольных болельщиков Петербурга Кириллу Юрьевичу Лаврову", - рассказывает композитор.

А первым его спортивным опусом в самом начале композиторского пути тоже была песня о футболе, которая называлась "Играйте в гол!". Она звучала на разных спортивных праздниках в Ленинграде.

"Я нашел в какой-то газете стихотворение Евгения Евтушенко "Играйте в гол!", и мне понравилась эта строка, как рефрен", - вспоминает Плешак, считающий, что призыв "Играйте в гол!" вполне мог бы стать девизом чемпионата мира, своеобразным наказом болельщиков своим любимым командам.

"Чемпионат мира по футболу в России - событие невероятное. Кто мог представить, что мы будем такой чемпионат проводить да еще на таких стадионах! Нам предстоит воочию увидеть великих футболистов - Месси, Роналду, Суареса... Нас ждет огромный праздник, возможность увидеть своими глазами лучшее что есть в мировом футболе. Даже если это будет по телевизору, все равно это, мне кажется, невозможно переоценить", - считает композитор.

Актер Сергей Мигицко

На рекорд спортивного футбольного долголетия настроился актер Академического театра имени Ленсовета, народный артист России Сергей Мигицко, который в 65 лет отважно выходит на поле вместе со своими молодыми коллегами.

"У нас в театре есть футбольная команда, где я до сих пор играю, причем я получаю удовольствие даже не от того, как я играю, а от того, что принимаю участие в этой игре, которую люблю бесконечно. Человек, который ее придумал, был, конечно, гениальным. Сколько драйва, сколько единоборства, сколько мысли, сколько энергетики! Так что шоу продолжается", - сказал артист.

Болельщик "Зенита" с большим стажем, он лично знаком со многими игроками, близко к сердцу принимает все события, происходящие в команде. А сейчас как зритель он живет предвкушением баталий на мировом чемпионате.

"Чемпионат еще не начался, но я уже чувствую его поступь, я вижу, что соорудили у нас в России шикарные стадионы. Это же мечта болельщика! Если бы мне сказали, что когда-то будет стадион у нас новый, я бы не поверил, это просто роскошный подарок, какой-то невероятный торт ко дню рождения... Люди имеют право смотреть любимую игру не на двух скамейках, а на стадионах ХХI века", - делится своими эмоциями Сергей Мигицко.

Он предвкушает встречу с "серьезными болельщиками" из многих стран мира.

"В Россию приедут люди, которые поддерживают Бразилию, Аргентину, Германию, Сербию, Португалию - это будет такой оркестр, такой хор! Для меня такой чемпионат - это праздник, это такая фиеста, карнавал, куда большинство людей приезжает с улыбками, с доброй душой, с желанием поддержать свою команду, обменяться энергетикой, посмотреть на нашу страну, на наши города, как мы живем, чем мы дышим, чем мы угощаем, познакомиться немножко с нашей русской историей. Это само по себе - чудо!" - считает артист.