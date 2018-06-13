историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
13 июня, 14:52
Петербургские звезды искусства дают напутствие футболистам перед ЧМ-2018
Ближайшие матчи
14 июня, 18:00
Групповой этап
РоссияСаудовская Аравия
15 июня, 15:00
Групповой этап
ЕгипетУругвай
15 июня, 18:00
Групповой этап
МароккоИран
расписание всех игр
Актеры Сергей Мигицко и Иван Краско, а также композитор Виктор Плешак поделились своими эмоциями, воспоминаниями и ожиданиями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Чемпионат мира по футболу соберет звезд не только на футбольных полях, но и на трибунах. Трое известных петербуржцев поделились своими эмоциями, воспоминаниями и ожиданиями с корреспондентом ТАСС.

Все трое с детства гоняли футбольный мяч и являются болельщиками с солидным стажем. Каждый считает предстоящий чемпионат огромным событием в спортивной жизни России. И все они болеют за "Зенит" и за нашу футбольную дружину, желая ей вдохновения и удачи в матчах со всеми соперниками.

Актер Иван Краско

Личный юбилей - 75-летие со дня своего первого гола - отметил в начале лета актер Академического драматического театра имени Веры Комиссаржевской, народный артист России Иван Краско. Его знают в городе как одного из самых страстных футбольных болельщиков.

"Я мальчишкой все лето в родных Вартемягах до изнеможения гонял с пацанами мяч, и ворота у нас нередко обозначались коровьими лепешками. Это было очень завораживающее дело, потому что в нем и соперничество, и азарт, и дружба - все вместе", - сказал он.

"Поэтому я стал таким серьезным болельщиком: я внутри переживаю больше. У меня нога дергается, когда Сашка Кержаков бьет неверно, а моя нога верно дергается, как надо: я когда ему рассказал, он очень смеялся по этому поводу", - сказал артист, про которого говорили: "Иван без штуки с поля не уходит".

Судьба подарила Ивану Ивановичу дружбу со знаменитыми зенитовцами Львом Бурчалкиным, Павлом Садыриным. А когда в 1984 году "Зенит" стал чемпионом страны, именно Ивану Краско поручили на торжестве поздравить команду от лица Петра Первого, что он сделал "немножечко под Николая Симонова", игравшего Петра в довоенном фильме. Теперь пергамент с этой речью хранится в архиве "Зенита" и, возможно, станет достоянием спортивного музея.

Предстоящий чемпионат мира в родном городе для Ивана Краско - это праздник, о котором еще лет десять невозможно было даже мечтать. "И слава богу, что это удалось, что мы достойно к этому чемпионату подготовились. Ну, не говоря уже о развитии инфраструктуры, строительстве стадионов. Это само собой плюс огромный. И на пользу России все, конечно, пойдет. А еще тут есть и душевный спортивный азарт, свойственный людям, неравнодушным к этому виду спорта", - заключил Краско.

Композитор Виктор Плешак

Приятным сюрпризом для заслуженного деятеля искусств России композитора Виктора Плешака оказалось известие о том, что его песня "Любимая команда", известная также под названием "Зенит! Зенит! Зенит!", спустя много лет вернулась в спортивную жизнь города и прозвучала на новом стадионе "Санкт-Петербург".

"Мы написали эту песню с поэтом Виктором Гином в 1984 году, когда "Зенит" стал чемпионом СССР. Наша песня многие годы неизменно звучала на стадионе перед каждой игрой "Зенита", а если мы побеждали, то исполнялась и после матча. Ко мне даже в Союзе композиторов коллеги стали очень уважительно относиться и советовались со мной как с экспертом по футбольным делам. Горжусь, что эта песня очень нравилась одному из самых знаменитых футбольных болельщиков Петербурга Кириллу Юрьевичу Лаврову", - рассказывает композитор.

А первым его спортивным опусом в самом начале композиторского пути тоже была песня о футболе, которая называлась "Играйте в гол!". Она звучала на разных спортивных праздниках в Ленинграде.

"Я нашел в какой-то газете стихотворение Евгения Евтушенко "Играйте в гол!", и мне понравилась эта строка, как рефрен", - вспоминает Плешак, считающий, что призыв "Играйте в гол!" вполне мог бы стать девизом чемпионата мира, своеобразным наказом болельщиков своим любимым командам.

"Чемпионат мира по футболу в России - событие невероятное. Кто мог представить, что мы будем такой чемпионат проводить да еще на таких стадионах! Нам предстоит воочию увидеть великих футболистов - Месси, Роналду, Суареса... Нас ждет огромный праздник, возможность увидеть своими глазами лучшее что есть в мировом футболе. Даже если это будет по телевизору, все равно это, мне кажется, невозможно переоценить", - считает композитор.

Актер Сергей Мигицко

На рекорд спортивного футбольного долголетия настроился актер Академического театра имени Ленсовета, народный артист России Сергей Мигицко, который в 65 лет отважно выходит на поле вместе со своими молодыми коллегами.

"У нас в театре есть футбольная команда, где я до сих пор играю, причем я получаю удовольствие даже не от того, как я играю, а от того, что принимаю участие в этой игре, которую люблю бесконечно. Человек, который ее придумал, был, конечно, гениальным. Сколько драйва, сколько единоборства, сколько мысли, сколько энергетики! Так что шоу продолжается", - сказал артист.

Болельщик "Зенита" с большим стажем, он лично знаком со многими игроками, близко к сердцу принимает все события, происходящие в команде. А сейчас как зритель он живет предвкушением баталий на мировом чемпионате.

"Чемпионат еще не начался, но я уже чувствую его поступь, я вижу, что соорудили у нас в России шикарные стадионы. Это же мечта болельщика! Если бы мне сказали, что когда-то будет стадион у нас новый, я бы не поверил, это просто роскошный подарок, какой-то невероятный торт ко дню рождения... Люди имеют право смотреть любимую игру не на двух скамейках, а на стадионах ХХI века", - делится своими эмоциями Сергей Мигицко.

Он предвкушает встречу с "серьезными болельщиками" из многих стран мира.

"В Россию приедут люди, которые поддерживают Бразилию, Аргентину, Германию, Сербию, Португалию - это будет такой оркестр, такой хор! Для меня такой чемпионат - это праздник, это такая фиеста, карнавал, куда большинство людей приезжает с улыбками, с доброй душой, с желанием поддержать свою команду, обменяться энергетикой, посмотреть на нашу страну, на наши города, как мы живем, чем мы дышим, чем мы угощаем, познакомиться немножко с нашей русской историей. Это само по себе - чудо!" - считает артист.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Овечкин не приедет на открытие чемпионата мира по футболу
13 июня, 16:25
Рекорды чемпионатов мира по футболу. Досье
13 июня, 16:20
Феликс Михайлов: болельщики на трибунах станут активными участниками церемонии открытия ЧМ
13 июня, 16:02
Английские футболисты получили каравай в подарок и тренировались под песни Маккартни
13 июня, 15:49
Сборная России по футболу сыграет в красной форме в матче открытия чемпионата мира
13 июня, 15:46
Инфантино: смена тренера не означает, что испанцы неудачно выступят на ЧМ-2018
13 июня, 15:31
Власти Подмосковья заявили, что объекты дорожно-транспортной инфраструктуры готовы к ЧМ
13 июня, 15:30
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images