Болельщики ЧМ-2018 получат скидки в парке "Зарядье" и музеях Москвы

По словам мэра Сергея Собянина, для футболистов и болельщиков предусмотрена 50-процентная скидка

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Члены футбольных команд и болельщики во время чемпионата мира по футболу получат скидки 50% в московских музеях и 10% в парке "Зарядье" и Парке Горького. Об этом в среду в эфире телеканала "Россия 24" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве организована большая культурная программа - около 70 проектов. Наши музеи будут давать 50-процентные скидки для футболистов и болельщиков футбола. Кроме этого, мы делаем 10-процентную скидку в "Зарядье", в Парке Горького, так, чтобы после игры в "Лужниках" болельщики могли дойти до этих великолепных парков и продолжить отдых уже там", - сказал Собянин.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.