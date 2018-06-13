Более 1100 зарубежных автобусов уже оборудованы системой "Платон" для въезда в города ЧМ

60% автобусов с бортовыми устройствами "Платона" приходятся на Украину и Белоруссию

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Более 1100 автобусов зарубежных перевозчиков из 15 стран уже оборудованы бортовыми устройствами государственной системы "Платон" для въезда в города Чемпионата мира по футболу. При этом ожидается, что в города проведения первенства приедут около 1500 автобусов из других стран, сообщает оператор "Платона" - компания РТИТС.

"В города проведения... [чемпионата], по нашим оценкам, приедут порядка полутора тысяч автобусов иностранных перевозчиков. Благодаря использованию действующей инфраструктуры госсиситемы "Платон" мы видим информацию в режиме онлайн о маршрутах автобусов, странах их происхождения", - приводит пресс-служба слова замминистра транспорта РФ Николая Асаула.

Как уточняется, 60% автобусов с бортовыми устройствами "Платона" приходятся на Украину и Белоруссию. На третьем месте по числу зарегистрированных - Эстония и Абхазия (по 10%), далее следуют Литва и Молдова (по 5%). В "десятке" стран, чьи перевозчики планируют въезд в города проведения чемпионата мира по футболу, Германия, Нидерланды, Польша, Испания и Финляндия.

Минтранс отмечает, что до 17 июля 2018 года в Казань, Москву, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт- Петербург, Сочи и до 30 июня 2018 года в Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Саранск смогут въезжать только автобусы, оснащенные аппаратурой спутниковой навигации, владельцы которых направили уведомления о планируемых поездках с указанием места, времени и маршрута следования автобуса через специальный информационный ресурс АНО "Транспортная дирекция - 2018": bus.transport2018.com. У российских перевозчиков оборудование должно быть идентифицировано в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС", иностранным владельцам автобусов необходимо установить бортовые устройства госсистемы "Платон". Ограничения не распространяются на автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.