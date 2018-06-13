Официальным талисманом ЧМ-2018 будет волк Забивака

ТАСС-ДОСЬЕ. С 14 июня по 15 июля 2018 года в одиннадцати городах России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу. Официальным талисманом турнира будет волк Забивака.

Начиная с 1966 года каждая страна, где проводится чемпионат мира по футболу, выбирает официальный талисман для этих соревнований. Обычно он представляет собой животное, растение или фантастического персонажа, которому приданы человеческие черты.

Как правило, талисман определяется за несколько лет до проведения турнира; его выбирают при помощи открытого конкурса или решением организаторов турнира. При этом либо сам талисман, либо некоторые элементы его стиля отражают связь со страной - хозяйкой чемпионата. Он используется в ходе официальных и неофициальных мероприятий по подготовке и проведению турнира, в рамках развлекательных акций, на сувенирной продукции и т. д. Неизменным атрибутом образа талисманов всех предыдущих мировых первенств был футбольный мяч.

Использование талисманов на чемпионатах мира по футболу началось раньше, чем на других крупных соревнованиях международного уровня. Так, первый официальный олимпийский талисман появился только в 1972 году на XX летних играх в Мюнхене (такса Вальди).

Талисманы чемпионатов мира 1966-2014 годов

В 1966 году талисманом чемпионата, проходившего в Англии, стал лев Вилли, одетый в футбольную форму расцветки британского флага с надписью World cup. Его автором являлся художник Рег Хой, придавший гриве льва некоторое сходство с прической собственного сына Лео.

В 1970 году талисманом турнира, состоявшегося в Мексике, был вымышленный персонаж - мальчик Хуанито, носивший зеленую форму национальной сборной и желтую шляпу-сомбреро. Его автором выступил художник Хуан Гонсалес Мартинес.

В 1974 году талисманами чемпионата, проходившего в Западной Германии, стали вымышленные человечки Тип и Тап, одетые в черно-белую форму команды ФРГ. У одного из них, невысокого брюнета, на ней были размещены буквы WM (Weltmeisterschaft, нем. "чемпионат мира"), у другого, высокого блондина, - число 74. Автором Типа и Тапа являлся графический дизайнер Хорст Шефер.

В 1978 году талисманом турнира, состоявшегося в Аргентине, был вымышленный персонаж - мальчик Гаучито, облаченный в бело-голубую футболку национальной команды. На нем также была широкополая шляпа с надписью "Argentina'78". Желтая шейная повязка и небольшая плеть, которую он держал в руке, указывали на принадлежность к гаучо - жителям пампасов, занимавшимся выпасом рогатого скота. Создателями образа стали художники-аниматоры Мануэль Гарсия Ферре, Уго Касалья и Нестор Кордоба.

В 1982 году талисманом чемпионата, проходившего в Испании, стал апельсин Наранхито, "носивший" красно-синюю форму национальной команды. Разработчиками его образа стали Долорес Сальто Замора и Хосе Мария Мартин Пачеко - сотрудники одного из севильских рекламных агентств.

В 1986 году талисманом турнира, вновь состоявшегося в Мексике, был Пике - традиционный перец халапеньо в красно-белой форме, с длинными черными усами и с огромным сомбреро в качестве головного убора. Автор - бразильский художник Жайме Переду.

В 1990 году талисманом итальянского чемпионата стал Чао - вымышленный человечек, туловище которого состояло из кубиков белого, зеленого и красного цветов (цветов национального флага), а голова представляла собой футбольный мяч. Его создателем являлся дизайнер Лучио Боскардин.

В 1994 году талисманом турнира, состоявшегося в США, был пес Страйкер, облаченный в красно-бело-синюю форму с надписью "USA'94". Его образ был разработан сотрудниками отдела мультипликации студии Warner Brothers.

В 1998 году талисманом чемпионата, проходившего во Франции, стал галльский петух, которому придумали имя Футикс. На груди красно-синей птицы находилась белая надпись "France 98". Это сочетание соответствовало цветам французского национального флага. Автором талисмана являлся дизайнер Фабрис Пиало.

В 2002 году талисманами турнира, состоявшегося в Японии и Южной Корее, были абстрактные создания Ато, Каз и Ник. Они позиционировались как команда по вымышленному виду спорта - атмоболу. Их создателями стали сотрудники британской брендинговой компании Interbrand.

В 2006 году талисманами чемпионата, проходившего в Германии, стали лев Голео VI и мяч, получивший имя Пилле. Лев носил черно-белую футболку с номером 06 на груди; этот же номер и имя льва были обозначены на спине. Авторами талисманов были сотрудники американской компании Jim Henson Company, занимающейся производством популярных кукольных сериалов.

В 2010 году талисманом турнира, состоявшегося в Южно-Африканской Республике, был леопард Закуми. В его окраске преобладали цвета формы сборной ЮАР - желтый и зеленый, а сам он был облачен в белую футболку с надписью "2010 FIFA World Cup South Africa". Создателем образа леопарда стал дизайнер из Кейптауна Андрис Одендал.

В 2014 году талисманом бразильского чемпионата был броненосец Фулеко. Его желтое туловище, синий панцирь и зеленые шорты соответствовали цветам бразильского флага. На белой футболке, которую он носил, находилась надпись "2014 FIFA World Cup Brazil". Идею выдвинуть броненосца в качестве талисмана мирового первенства предложила организация Caatinga Association, занимающаяся вопросами охраны окружающей среды.

Талисман чемпионата мира 2018 года

Определение талисмана чемпионата мира 2018 года проходило в несколько этапов.

В мае 2015 года в ходе онлайн-опроса можно было выбрать персонажа для последующего создания талисмана мирового первенства. Пользователи могли выбрать его атрибуты (свисток, часы и др.), указать особенности характера и т. д. По итогам опроса наиболее популярными персонажами стали амурский тигр, богатырь, волк, дальневосточный леопард, жар-птица, инопланетянин, космонавт, кот, медведь и робот.

В ходе второго этапа, проводившегося в сентябре - ноябре 2015 года, студенты 57 художественных вузов России разработали свои образы одного из перечисленных десяти вариантов талисмана. После этого специальное жюри, включавшее в себя спортсменов и представителей шоу-бизнеса, отобрало тройку финалистов из 120 присланных эскизов. Ее представление состоялось 23 сентября 2016 года в рамках проходившего в Москве фестиваля "Круг света".

Изображения финалистов - волка, кота и тигра - были спроецированы на фасад главного здания МГУ им. М. В. Ломоносова. В тот же день в 20:18 мск стартовало интернет-голосование за талисман ЧМ-2018. Оно закончилось вечером 20 октября 2016 года. На следующий день в прямом эфире Первого канала был определен официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Им стал волк Забивака. Автор талисмана - студентка кафедры графического дизайна Института искусств и культуры Томского государственного университета Екатерина Бочарова.