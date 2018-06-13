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13 июня, 16:43
Мячи чемпионатов мира по футболу. Досье
Официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года Adidas Telstar 18
© Станислав Красильников/ТАСС
Ближайшие матчи
14 июня, 18:00
Групповой этап
РоссияСаудовская Аравия
15 июня, 15:00
Групповой этап
ЕгипетУругвай
15 июня, 18:00
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С 14 июня по 15 июля в России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу

ТАСС-ДОСЬЕ. С 14 июня по 15 июля 2018 года в одиннадцати городах России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу. Официальным мячом турнира будет "Телстар 18".

Требования к футбольному мячу

Согласно действующим правилам Международной федерации футбола (Federation Internationale de Football Association, FIFA; ФИФА), длина окружности футбольного мяча должна составлять 68-70 см, масса на момент начала матча - 410-450 г, давление - 0,6-1 атм. Современные футбольные мячи изготавливаются из различных синтетических материалов.

Мячи чемпионатов мира 1930-2010 годов

В начале XX века футбольные мячи состояли из надувной резиновой камеры и покрышки, сшитой из кожаных панелей. Ниппель был расположен под шнуровкой. Мячи были выкрашены целиком в один цвет (как правило, в коричневый или песочный).

В 1930 году участники первого чемпионата мира, проходившего в Уругвае, использовали несколько мячей от разных производителей. Мяч, которым проводилась игра, определялся обеими командами перед ее началом. В каждом из таймов финального матча между сборными Уругвая и Аргентины команды играли разными мячами. В первом тайме они использовали коричневый Tiento, предложенный аргентинской стороной, а во втором - коричневый T-Model, который был предпочтителен для уругвайцев.

В 1934 году в матчах чемпионата мира в Италии игроки использовали коричневый кожаный мяч Federale 102 от римской компании ECAS. Он состоял из 13 панелей, на одной из которых располагалась хлопковая шнуровка (ранее применялся травмоопасный кожаный шнур).

В 1938 году участники чемпионата мира во Франции играли коричневым мячом "Аллен", производившимся одноименной парижской компанией. Он не имел существенных отличий от предшествовавшей модели.

В 1950 году в матчах чемпионата мира в Бразилии использовали кожаный мяч Superball Duplo T песочного цвета от местных производителей. Он состоял из 12 панелей и отличался от предыдущих моделей отсутствием шнуровки. Мяч можно было накачивать через практически незаметный клапан. Последующие модели мячей, применявшихся на чемпионатах мира, также не имели шнуровки.

В 1954 году ФИФА утвердила официальные требования к массе и диаметру мяча. Участники чемпионата мира, проходившего в том году в Швейцарии, играли кожаным мячом Swiss world champion. Его производителем была компания Kost Sport (Базель). Мяч состоял из 18 панелей и был выполнен в двух расцветках: темно-желтой и оранжевой.

В 1958 году ФИФА впервые провела конкурс на право поставки официального мяча для чемпионата мира в Швеции. Жюри выбирало его из 102 моделей-претендентов. Победителем стала шведская фабрика Sydsvenska Laderoch Remfabriken (Энгельхольм), ее мяч получил название Top Star. Он состоял из 24 кожаных панелей. Игры проводились мячами коричневого, белого и оранжевого цветов.

В 1962 году участники чемпионата мира в Чили играли желтым мячом Crack от местного производителя Кустодио Саморы. Он был сшит из 18 кожаных панелей.

В 1966 году официальным мячом чемпионата мира в Англии был Challenge 4-Star от британской компании Slazenger. Он состоял из 25 кожаных панелей. Игры проводились мячами белого, желтого и оранжевого цветов.

С 1970 года по настоящее время официальным поставщиком мячей для чемпионатов мира по футболу является немецкая компания Adidas. Для первенства, проходившего в том году в Мексике, она предоставила мяч Telstar. Он получил название в честь американского спутника, запущенного в космос в 1962 году и обеспечивавшего телефонную связь и передачу телевизионного сигнала. Черно-белый Telstar  был сшит из 32 элементов - 20 белых шестиугольных и 12 черных пятиугольных кожаных панелей. Матчи чемпионата мира 1970 года впервые транслировались по телевидению в прямом эфире, и мяч был удобен для визуального восприятия с экранов черно-белых телевизоров. Дизайн Telstar стал классическим для футбольных мячей. Он используется на различной футбольной символике.

В 1974 году официальным мячом чемпионата мира в ФРГ был Telstar Durlast, не имевший существенных отличий от своего предшественника, за исключением водоотталкивающего полиуретанового покрытия.

В 1978 году участники чемпионата мира в Аргентине играли кожаным мячом Tango, получившим название в честь латиноамериканского танца. Изображенные на белых шестиугольных панелях черные "триады" опоясывали 12 окружностями пятиугольные фрагменты. Этот двухцветный дизайн сохранялся до 1998 года.

В 1982 году официальным мячом чемпионата мира в Испании был Tango Espana, изготовленный из кожи с добавлением синтетических материалов.

В 1986 году участники чемпионата мира в Мексике играли мячом Azteca - первым, произведенным полностью из синтетических материалов. Его оформление включало в себя узоры, характерные для стенных росписей, выполнявшихся в древности ацтекскими мастерами.

В 1990 году участники мирового первенства, проходившего в Италии, играли мячом Etrusco unico. В дизайне были использованы традиционные элементы этрусского изобразительного искусства, в частности, изображения львиных голов.

В 1994 году официальным мячом чемпионата мира в США был Questra. Его оформление включало в себя пиктограммы небесных тел.

В 1998 году участники мирового первенства, проходившего во Франции, играли бело-сине-красным Tricolor. Цветовая гамма соответствовала французскому флагу.

В 2002 году официальным мячом чемпионата мира в Японии и Республике Корея был Fevernova. В его оформлении использовались белый, золотой и красный цвета. Узор на мяче был стилизован под языки пламени в золотом обрамлении и имел сходство с элементами традиционных азиатских орнаментов. Разработчики дизайна отошли от стандартной геометрической расцветки прошлых лет.

В 2006 году участники мирового первенства, проходившего в Германии, играли мячом Teamgeist (нем. "командный дух"). Впервые с 1970 года структурный дизайн мяча претерпел изменения: Teamgeist был изготовлен из 14 панелей, а не из 32. В оформлении преобладали белый, черный, серый и золотой цвета.

В 2010 году официальным мячом чемпионата мира в ЮАР был jabulani (в переводе с зулусского языка - "радоваться"). Он был создан из восьми панелей. В оформлении использовались 11 цветов, символизировавших количество игроков в футбольной команде и число официальных языков Южно-Африканской Республики.

Мяч чемпионата мира 2014 года в Бразилии

Название официального мяча чемпионата мира 2014 года - Brazuka - было объявлено 2 сентября 2012 года. Впервые в истории турнира оно было выбрано по результатам голосования среди бразильских болельщиков. Победивший вариант (brazuca - самоназвание бразильцев) обошел два других наименования - Bossa nova и Carnavalesca. Дизайн Brazuka был представлен 4 декабря 2013 года в ходе торжественной церемонии, прошедшей в Ботаническом саду Рио-де-Жанейро.

Мяч, изготовленный из шести панелей, имел белую цветовую основу и был украшен разноцветными полосками, которые символизировали так называемые браслеты желаний - распространенные в Бразилии украшения. Непосредственное производство мячей осуществляла фабрика пакистанской компании Forward Sports, расположенная в городе Сиялкот (провинция Пенджаб).

Мяч Кубка конфедераций 2017 года в России

Официальный мяч турнира, получивший название "Красава", был представлен 11 ноября 2016 года. В его оформлении преобладала красно-белая цветовая гамма. По сообщению компании Adidas, занимавшейся его разработкой, дизайн мяча был "вдохновлен красотой игры и драгоценными камнями". Кубок Конфедераций проходил в России с 17 июня по 2 июля 2017 года, его победителем стала сборная Германии.

Мяч чемпионата мира 2018 года в России

Презентация официального мяча чемпионата мира 2018 года - Telstar 18 - состоялась 9 ноября 2017 года в московском центре дизайна Artplay. В церемонии приняли участие чемпион мира и Европы Зинедин Зидан и форвард сборной Аргентины Лионель Месси. В оформлении мяча преобладают белый, черный и серый цвета, золотым цветом нанесены логотип производителя и эмблема турнира. По сообщениям СМИ, непосредственным производителем мячей для мирового первенства вновь станет Forward Sports.

31 мая 2018 года на борту Международной космической станции российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев провели тренировку мячом Telstar 18. 3 июня Антон Шкаплеров доставил его на Землю в спускаемой капсуле корабля "Союз МС-07". Планируется, что побывавший в космосе мяч будет использоваться 14 июня в ходе первого матча мирового первенства между сборными России и Саудовской Аравии.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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