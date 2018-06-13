В Самаре ожидают около 10 тыс. иностранных болельщиков на первом матче ЧМ-2018

На поле встретятся команды Сербии и Коста-Рики

САМАРА, 13 июня. /ТАСС/. Около 10 тыс. иностранных болельщиков ожидаются 17 июня на первом матче чемпионата мира по футболу в Самаре, в котором встретятся сборные Сербии и Коста-Рики. Об этом сообщил журналистам в среду врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.

"Болельщики уже начали прибывать. Мы организовали работу через турагентства и ассоциации болельщиков Сербии и Коста-Рики. На сегодняшний момент приобретено болельщиками Сербии около тысячи билетов и несколько тысяч билетов - болельщиками Коста-Рики. Мы оцениваем число гостей, которые прибудут из-за рубежа на первый матч, где-то в районе 10 тыс. человек", - сказал Фетисов.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Самара примет шесть матчей турнира: встречи группового этапа Коста-Рика-Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай-Россия (25 июня) и Сенегал- Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала.