Рапопорт: футбол стал самым массовым видом спорта на Среднем Урале

Ежедневно им занимается 60 тыс. человек, отметил министр спорта Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Футбол стал массовым видом спорта в Свердловской области благодаря чемпионату мира, в регионе ежедневно данным видом спорта занимается 60 тыс. человек. Такие данные сообщил журналистам региональный министр спорта Леонид Рапопорт.

"Чемпионат мира на примере Свердловской области показал, что футбол - самый массовый вид спорта в регионе. И ежедневно занимается 60 тыс. человек", - сказал Рапопорт.

По его словам, Екатеринбург был выбран хозяйкой проведения матчей ЧМ-2018 не только из-за массового развития футбола, но также благодаря тому, что мировое первенство раскрывает азиатскую часть России для болельщиков из других стран. Екатеринбург - единственный город в азиатской части России, где пройдут матчи ЧМ-2018.

"Мы знаем, что очень много болельщиков приедут к нам из Дальнего Востока, Сибири. Если Петр I открыл Санкт- Петербург как окно в Европу, то Екатеринбург открывает мировому футболу окно на Восток России", - добавил Рапопорт.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).