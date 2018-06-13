Папа Римский Франциск приветствовал участников чемпионата мира по футболу в России

Это событие преодолевает любые границы, заявил понтифик

ВАТИКАН, 13 июня. /ТАСС/. Папа Римский Франциск обратился с приветствием к участникам чемпионата мира по футболу в РФ, назвав это событие возможностью для выражения солидарности мирового сообщества.

Об этом глава Римско-католической церкви заявил в среду на традиционной коллективной аудиенции, сообщило агентство ANSA.

"Завтра начинается чемпионат мира по футболу в России. Хочу поприветствовать участников - игроков и организаторов. Это событие преодолевает любые границы", - отметил понтифик.

"Надеюсь, что это важное спортивное событие станет возможностью для встречи, диалога, проявления братства между разными культурами и религиями, способствуя солидарности и миру", - заключил Франциск.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ.