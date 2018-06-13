Рекорды чемпионатов мира по футболу. Досье

14 июня в России стартует ЧМ-2018

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 июня 2018 года в России стартует чемпионат мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу - турнир среди национальных сборных, проходящий один раз в четыре года под эгидой Международной федерации футбола (Federation Internationale de Football Association, FIFA; ФИФА). К настоящему времени состоялись 20 мировых первенств. С 14 июня по 15 июля 2018 года в одиннадцати городах России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу.

Рекорд по числу чемпионских титулов принадлежит сборной Бразилии. Она выигрывала турнир пять раз (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). Бразильцы также являются единственной сборной, принимавшей участие во всех без исключения финальных стадиях чемпионатов мира (всего - 20).

Лишь дважды в истории командам удавалось защитить чемпионский титул: два турнира подряд выигрывали Италия (1934, 1938) и Бразилия (1958, 1962). Ни одна команда в истории не побеждала на мировом первенстве три раза подряд. Сборная Италии была чемпионом мира в течение 16 лет (1934-1950) в связи с тем, что в 1942 и 1946 годах турниры не проводились.

Наибольшее число поражений в финалах Кубков мира потерпела сборная Германии - четыре. Среди команд, не становившихся чемпионами, лидерство по этому показателю удерживает сборная Нидерландов - три финала.

Больше всего матчей на чемпионатах мира провела команда Германии (106 игр), меньше всего - сборная Индонезии, сыгравшая под названием Голландская Ост-Индия один матч на турнире 1938 году.

Наибольшее число побед на мировых первенствах одержала сборная Бразилии (70 выигранных матчей), больше всего поражений потерпели мексиканцы - 24.

Наибольшее количество голов в течение одного турнира забила сборная Венгрии в 1954 году - 27. Сборная Швейцарии на чемпионате мира 2006 года установила рекорд, не пропустив ни одного гола (швейцарцы проиграли по пенальти в 1/8 финала). Самая длинная "сухая" серия на мировых первенствах принадлежит сборной Италии и ее вратарю Вальтеру Дзенге (517 минут на турнире 1990 года). Больше всего голов в течение одного турнира пропустила команда Республики Корея в 1954 году (16 мячей в двух матчах).

Среди игроков-участников чемпионатов мира самым титулованным является бразилец Пеле, трижды становившийся победителем турнира (1958, 1962, 1970).

Мексиканец Антонио Карбахаль и немец Лотар Маттеус - единственные футболисты, принимавшие участие в пяти чемпионатах мира. В 2018 году с ними может сравняться мексиканец Рафаэль Маркес, который ранее выступал на четырех мировых первенствах и включен в заявку национальной сборной на турнир в России. Лотару Маттеусу принадлежит рекорд по количеству матчей на мировых первенствах - 25 игр.

Самый молодой футболист, игравший в финальной части чемпионата мира, - игрок сборной Северной Ирландии Норман Уайтсайд. В 1982 году в Испании он вышел на поле в возрасте 17 лет и 41 дня. Самый возрастной игрок в истории чемпионатов мира - камерунец Роже Милла. В 1994 году он сыграл против сборной России в возрасте 42 лет и 39 дней. В этом же матче Милла стал самым возрастным автором забитого мяча. Самый молодой автор гола на Кубках мира - бразилец Пеле. В 1958 году он забил мяч в ворота сборной Уэльса в возрасте 17 лет и 239 дней.

Лучший бомбардир финальных стадий чемпионата мира - немецкий нападающий Мирослав Клозе, забивший 16 мячей в 2002-2014 годах. Лидер по количеству голов на отдельно взятом турнире - игрок сборной Франции Жюст Фонтен. На Кубке мира 1958 года он стал автором 13 мячей.

Нападающий сборной России Олег Саленко удерживает рекорд по количеству голов, забитых в одном матче чемпионата мира: в 1994 году он пять раз поразил ворота команды Камеруна. Англичанин Джеффри Херст - единственный футболист, которому удалось сделать хет-трик в финале мирового первенства (1966).

Самый быстрый гол в истории турнира забил нападающий турецкой сборной Хакан Шукюр. В матче за третье место на чемпионате мира 2002 года он поразил ворота сборной Республики Корея на 11-й секунде матча.

Наибольшее количество голов, забитых командой в одном матче, - 10 (в 1982 году венгры обыграли команду Сальвадора со счетом 10:1). Самым результативным матчем остается встреча между Австрией и Швейцарией на чемпионате мира 1954 года, которую австрийцы выиграли со счетом 7:5.

Среди вратарей рекордсменами по количеству проведенных матчей "на ноль" являются англичанин Питер Шилтон и француз Фабьен Бартез (по 10 матчей). Голкиперы сборных Мексики и Саудовской Аравии Антонио Карбахаль и Мохамед ад-Деайя пропустили больше всех мячей на мировых первенствах: в их ворота было забито по 25 голов.

Единственным тренером, дважды приводившим свою команду к чемпионству, является итальянец Витторио Поццо (1934, 1938). Больше всего матчей в качестве главного тренера на чемпионатах мира провел наставник сборной Германии Хельмут Шён. Он руководил командой в 25 играх.

Бразилец Марио Загалло четырежды выигрывал чемпионат мира в разных статусах: дважды как игрок, один раз как главный тренер и один - как помощник тренера. Другой футболист, побеждавший на турнире как игрок и как главный тренер, - немец Франц Беккенбауэр.

Чемпионат мира 1954 года в Швейцарии вошел в историю как самый результативный: тогда в среднем за игру забивалось 5,38 гола. Наименее результативным стало первенство мира 1990 году в Италии (в среднем 2,21 мяча за матч).

Наибольшая средняя посещаемость матчей была зафиксирована на чемпионате мира 1994 года в США (в среднем 68 тыс. 991 зритель на каждой игре турнира). Рекорд по количеству болельщиков на отдельном матче был установлен в 1950 году. Чтобы посмотреть решающую встречу турнира между Бразилией и Уругваем, на трибунах стадиона "Маракана" в Рио-де-Жанейро собрались почти 200 тыс. зрителей.