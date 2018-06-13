Игорь Додон прибыл в Москву на открытие ЧМ-2018

Президент Молдавии планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон прибыл в Москву на открытие чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС сообщили в посольстве Молдавии в РФ.

"Президент Додон прибыл в российскую столицу", - сказали в диппредставительстве.

Ранее Додон написал на своей странице в Facebook, что по приглашению президента РФ Владимира Путина вылетел в Москву для участия в церемонии открытия мирового футбольного первенства регулярным рейсом из Кишинева. Президент Молдавии добавил, что планирует встретиться с лидером России Владимиром Путиным и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.