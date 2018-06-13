Рапопорт: дождь не помешает болельщикам ЧМ-2018 смотреть матчи на "Екатеринбург-Арене"

Министр физической культуры и спорта Свердловской области отметил, что все конструкции стадиона соответствуют требованиям Международной федерации футбола

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Дождь и ветер не помешают болельщикам на временных трибунах, не оснащенных навесом, смотреть матчи чемпионата мира по футболу на стадионе "Екатеринбург-Арена", считает министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе днем в среду около 15-20 градусов тепла, местами ожидается небольшой дождь, в отдельных районах грозы, порывы ветра достигают 15 метров в секунду. Синоптики отмечают, что такая погода сохранится в ближайшие дни - до 15 июня.

"Помех для болельщиков не будет", - сказал в среду журналистам Рапопорт, отвечая на вопрос о том, могут ли сложные погодные условия помешать болельщикам на временных трибунах посмотреть матчи.

По его словам, все конструкции соответствуют требованиям Международной федерации футбола (ФИФА).

"Данные конструкции (временные трибуны - прим. ТАСС) после ЧМ-2018 будут передаваться в муниципалитеты без крыши. Будут ли муниципалитеты делать временные крыши для них - их право", - отметил Рапопорт.

Временные трибуны были установлены в Екатеринбурге для того, чтобы выполнить требования ФИФА по вместимости стадиона. Они установлены по бокам "Екатеринбург-Арены" и не оснащены навесом. После чемпионата временные трибуны демонтируют и отдадут муниципалитетам.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).