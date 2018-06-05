Салах впервые после травмы тренируется в общей группе

На тренировочном занятии сборной Египта в понедельник нападающий работал по индивидуальной программе

Сборная Египта во время чемпионата мира базируется в Грозном, куда команда прилетела в воскресенье. В понедельник Салах провел первую тренировку после травмы. Он тренировался по индивидуальной программе.

ГРОЗНЫЙ, 13 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах проводит первую тренировку в общей группе после травмы. Об этом сообщает агентство AFP .

Салах получил травму плеча в единоборстве с защитником испанского "Реала" Серхио Рамосом в финале Лиги чемпионов, который прошел 26 мая в Киеве и завершился победой мадридского клуба (3:1). Как ранее сообщила Египетская ассоциации футбола, реабилитация игрока идет хорошо и срок восстановления футболиста не превысит трех недель, что позволит ему выступить на чемпионате мира. Ранее сообщалось, что Салах сыграет второй тайм в матче уругвайцами и проведет полную встречу против сборной России.

В прошедшем сезоне Салах забил 44 мяча в 52 матчах, также он отдал 16 результативных передач. Он был признан лучшим игроком года в Африке и лучшим игроком года в чемпионате Англии.

Сборная Египта сыграет в группе А против команд Уругвая (15 июня, Екатеринбург), России (19 июня, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград). Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.