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13 июня, 16:09
История и регламент чемпионата мира по футболу. Досье
Пеле после первого гола в ворота сборной Италии в финале Чемпионата мира по футболу 1970 года
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21-й чемпионат стартует в Москве 14 июня

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 июня 2018 года в Москве стартует 21-й чемпионат мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу - главное соревнование национальных сборных, проводимое под руководством Международной федерации футбола (Federation Internationale de Football Association, FIFA; ФИФА). Первый чемпионат мира состоялся в 1930 году, с тех пор он проводится один раз в четыре года (за исключением 1942 и 1946 годов).

Создание турнира

21 мая 1904 года в Париже представителями Бельгии, Дании, Франции, Нидерландов, Испании, Швеции и Швейцарии была основана Международная федерация футбола. Германия выразила свое намерение присоединиться к организации в тот же день посредством телеграммы. Первым президентом ФИФА был француз Робер Герен.

С 1908 года футбольные турниры проводились в рамках летних Олимпийских игр.

В мае 1928 года на конгрессе ФИФА в Амстердаме (Нидерланды) было принято решение об организации в 1930 году первого чемпионата мира по футболу.

В мае 1929 года на конгрессе ФИФА в Барселоне (Испания) право проведения мирового первенства было предоставлено Уругваю. Согласно официальным документам организации, данное решение было обусловлено четырьмя причинами: победами национальной сборной этой страны на Олимпиадах 1924 и 1928 годов, высоким уровнем развития футбола в Южной Америке и Уругвае, столетием принятия уругвайской конституции в 1930 году и поощрением всех южноамериканских футбольных ассоциаций.

Первый чемпионат мира по футболу

Турнир проходил с 13 по 30 июля 1930 года. Матчи принимали три стадиона, расположенных в Монтевидео.

Первый чемпионат мира был единственным, в котором отсутствовала квалификационная стадия. Каждая страна, футбольная ассоциация которой являлась членом ФИФА, была приглашена к участию в турнире. Несмотря на обещание правительства Уругвая оплатить расходы команд, из-за сложности путешествия в Южную Америку через Атлантический океан ряд европейских сборных отказался от выступления.

В турнире участвовали команды 13 стран: Уругвая, Аргентины, Бельгии, Боливии, Бразилии, Мексики, Парагвая, Перу, Румынии, США, Франции, Чили и Югославии. Они были разделены на четыре группы (одна состояла из четырех команд, три другие - из трех). Сборные, занявшие в своих группах первые места, выходили в полуфинальную стадию. В полуфинальных матчах Аргентина выиграла у США, а Уругвай победил Югославию. Обе встречи завершились со счетом 6:1. Матч за третье место не проводился.

В финале турнира сборная Уругвая обыграла команду Аргентины со счетом 4:2 и стала первым чемпионом мира.

Статистика

Всего состоялось 20 первенств мира по футболу. Помимо Уругвая, их принимали Италия (1934, 1990), Франция (1938, 1998), Бразилия (1950, 2014), Швейцария (1954), Швеция (1958), Чили (1962), Англия (1966), Мексика (1970, 1986), ФРГ (1974, 2006), Аргентина (1978), Испания (1982), США (1994), Республика Корея и Япония (2002) и ЮАР (2010).

Чемпионат мира пять раз выигрывала сборная Бразилии (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), по четыре раза - команды Италии (1934, 1938, 1982, 2006) и ФРГ (1954, 1974, 1990, 2014), по два раза - сборные Уругвая (1930, 1950) и Аргентины (1978, 1986), по одному разу - команды Франции (1998), Испании (2010) и Англии (1966).

В общей сложности в финальной стадии чемпионатов мира выступали национальные команды 77 стран. Наиболее постоянными участниками были сборные Бразилии (20, не пропустила ни одного турнира), Германии/ФРГ (18), Италии (18) и Аргентины (16). В 2018 году на чемпионате мира дебютируют сборные Исландии и Панамы.

Лучшим бомбардиром в истории турнира с 16 мячами является форвард сборной Германии Мирослав Клозе. Он отличался на турнирах 2002, 2006, 2010 и 2014 годов.

Регламент чемпионата мира по футболу 2018 года

В финальном турнире мирового первенства принимают участие 32 сборные. Из их числа сформированы восемь групп по четыре команды. В стадию плей-офф проходят по две сильнейшие сборные из каждой группы. В ее рамках будут проведены матчи 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

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