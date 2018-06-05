Футболист сборной Германии Озил провел тренировку в общей группе

Полузащитник получил повреждение 2 июня в товарищеском матче против команды Австрии (1:2)

Действующие чемпионы мира прилетели в Москву во вторник. В среду подопечные Йоахима Лева провели открытую тренировку для болельщиков на базе в Ватутинках, на которой 29-летний футболист занимался в общей группе.

ВАТУТИНКИ /Московская область/, 13 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Германии по футболу Месут Озил в среду провел тренировку в общей группе, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

2 июня сборная Германии на выезде в товарищеском матче проиграла команде Австрии со счетом 1:2. Единственный гол в составе немецкой сборной забил Озил. На 42-й минуте матча полузащитник получил повреждение левой ноги в единоборстве с соперником, однако был заменен лишь во втором тайме на 76-й минуте. Он был вынужден пропустить товарищеский матч против команды Саудовской Аравии (2:1), тренировки игрок проводил по индивидуальной программе.

Озил выступает за лондонский "Арсенал", куда он перешел из мадридского "Реала" в 2013 году. В прошедшем сезоне он провел 35 матчей в составе "Арсенала", в которых забил пять мячей и отдал 14 голевых передач.

В составе сборной Германии Озил играл на чемпионате мира в 2010 году и стал победителем мирового первенства в 2014-м. Всего он провел 90 матчей за национальную команду, забил 23 мяча и отдал 40 результативных передач.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. На турнире сборная Германии выступит в группе F, в которой сыграет с командами Мексики (17 июня, Москва, "Лужники"), Швеции (23 июня, Сочи) и Южной Кореи (27 июня, Казань).