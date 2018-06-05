Дворкович: оргкомитет ЧМ по футболу не получал сигналов о плохом поведении болельщиков

Чемпионат мира стартует 14 июня и закончится 15 июля, матчи пройдут в 11 городах России

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Оргкомитет чемпионата мира по футболу "Россия-2018" не получал сигналов о плохом поведении болельщиков, все идет по плану. Об этом журналистам заявил председатель оргкомитета Аркадий Дворкович.

"Все проходит пока так, как мы планировали, никаких сигналов о плохом поведении болельщиков не получали, - сказал Дворкович. - Шероховатости при организации возникают, но они настолько мелкие, что даже не требуют обсуждения на уровне руководства".

"Наш мониторинг не выявляет серьезных проблем. Есть мелкие, но они решаются на местном уровне. Я вижу, как гуляют болельщики в Москве, мне звонили из регионов - все в порядке, все ходят улыбаются", - добавил Дворкович.

Церемония открытия чемпионата мира пройдет 14 июня на московском стадионе "Лужники" и начнется за полчаса до первого матча турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии (начало матча - 18:00 мск).