Волчата Забивака и Фифа из Пензы оставили "автографы" на мяче для сборной России

Мячи подарят национальной команде и оргкомитету "Россия-2018"

ПЕНЗА, 13 июня. /ТАСС/. Полуторамесячные канадские волчата Забивака и Фифа из пензенского зоопарка оставили отпечатки лап на футбольных мячах, которые будут подарены сборной России и оргкомитету "Россия-2018". Акция, организованная в преддверии ЧМ студенческим спортивным клубом "Беркут" Пензенского госуниверситета совместно зоопарком, прошла в Пензе в среду, передает корреспондент ТАСС.

Акция проводится в рамках континентального турнира по футболу среди любительских команд, который проходит в Пензе с 10 по 14 июня, сообщила журналистам организатор мероприятия Ольга Лазарева. "Волки являются талисманами у многих народах мира, их слаженности можно позавидовать. Именно поэтому мы подготовили такую акцию и хотели бы пожелать нашим футболистам работать так же слаженно и уверенно на поле", - рассказала Лазарева.

Забивака и Фифа появились на свет 4 мая. Это первое потомство пары канадских волков Кари и Карата, рассказала ТАСС заведующая научно-просветительским отделом пензенского зоопарка Анна Иванова. Волчица Фифа с черным окрасом шерсти, как у матери, и волчонок Забивака, шерсть которого, как и у отца - серого цвета, должны были, по задумке организаторов, сыграть своего рода футбольный матч - для этого им на смотровой площадке огородили небольшую территорию, но к мячу животные почти не проявили интереса. Фифа несколько раз пыталась сбежать с "поля", а Забивака, испугавшись большого числа журналистов, пытался от них спрятаться.

Впрочем, свои автографы на футбольных мячах волчата все же оставили. Для этого им на лапы нанесли безвредную пальчиковую краску красного и синего цвета. Как сообщили организаторы, один из мячей будет направлен сборной России, второй - в оргкомитет "Россия-2018", еще один мяч будет разыгран на закрытии континентального турнира по футболу в Пензе 14 июня.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.