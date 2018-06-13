Лингвисты помогут сотрудникам скорой помощи в Москве отвечать на звонки во время ЧМ-2018

Кроме того, в преддверии чемпионата для медработников создали разговорники и методические пособия

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Диспетчерский пульт с мультиязычными переводчиками открылся в Москве на базе станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова в преддверии чемпионата мира по футболу. Об этом в среду сообщил журналистам главврач станции Николай Плавунов.

"Лингвисты владеют несколькими языками, в том числе английским, испанским, французским, китайским. Они смогут помочь с переводом диспетчерам и бригадам врачей на вызове", - сказал он.

Вместе с тем для медработников разработаны разговорники и методические пособия, создана англоязычная страница на сайте скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова с рекомендациями и инструкциями по вызову скорой помощи.

Задействованные врачи, фельдшеры и медсестры прошли дополнительное обучение навыкам оказания помощи в стрессовых и нештатных ситуациях, а также сердечно-легочной реанимации с применением современного автоматического дефибриллятора.

Плавунов призвал москвичей, туристов и болельщиков предстоящего чемпионата мира в случае любого недомогания звонить по номеру 103.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.