Пресс-конференция, посвященная старту работы фан-посольств. Видеотрансляция завершена

Исполнительный директор FSE Ронан Эвен, старший менеджер организации Мартин Эндеманн, руководитель фан-посольства России Елена Еркина рассказали о структуре, роли и задачах фан-посольств в городах

В ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная старту работы фан-посольств в городах, принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года.

Об открытии фан-посольств, их структуре, роли и задачах, а также об организации работы с болельщиками на чемпионате мира в России и специальных мероприятиях для футбольных фанатов рассказали исполнительный директор организации "Футбольные болельщики Европы" (Football Supporters Europe, FSE) Ронан Эвен (Франция), старший менеджер организации Мартин Эндеманн (Германия), руководитель фан-посольства России Елена Еркина и член исполкома FSE Роберт Устян (Россия).

Фан-посольство – это специальная служба, действующая по принципу "болельщики для болельщиков", предоставляющая консультационные и информационные услуги для поддержки болельщиков во время выездных матчей или на международных турнирах.