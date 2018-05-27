Второе место заняла представительница Германии, третье - датчанка

Конкурс проходил в немецком городе Фрайбург, в нем приняли участие представительницы 32 стран-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года. По правилам мероприятия все участницы должны были разбираться в футболе и быть в возрасте от 18 до 33 лет.

Второе место заняла представительница Германии Анахита Ребайн, третье – датчанка Аманда Петри. После своей победы 18-летняя Брунет сообщила, что она надеется на победу ее соотечественников на чемпионате мира. "Я горжусь своим титулом, Надеюсь, что и бельгийская сборная, как и я, выиграет чемпионат мира", - сказала бельгийка

На мировом первенстве команда Бельгии сыграет в группе G против сборных Панамы (18 июня, Сочи), Туниса (23 июня, Москва) и Англии (23 июня, Калининград). Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.