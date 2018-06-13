Президент Боливии прибыл в Россию на церемонию открытия ЧМ-2018

Эво Моралес также встретится с Владимиром Путиным

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент Боливии Эво Моралес прибыл в российскую столицу, где встретится с президентом России Владимиром Путиным и примет участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщили в среду ТАСС в посольстве Боливии в РФ.

"Господин президент уже в Москве. Сегодня он встретится с Владимиром Путиным, - сообщил собеседник агентства. - Кроме того, Эво Моралес примет участие в открытии чемпионата мира по футболу".

По данным ТАСС, президент Боливии в среду также выступит на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

Чемпионат мира по футболу откроется в Москве в четверг, 14 июня.