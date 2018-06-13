21-й чемпионат мира по футболу стартует 14 июня

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 июня 2018 года в России стартует 21-й чемпионат мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу - турнир среди национальных сборных, проходящий один раз в четыре года под эгидой Международной федерации футбола (Federation Internationale de Football Association, FIFA; ФИФА). К настоящему времени состоялись 20 мировых первенств.

Выборы места проведения чемпионата

Россия впервые примет чемпионат мира по футболу. В 2009 году ФИФА зарегистрировала девять заявок на проведение чемпионата мира 2018 года. 2 декабря 2010 года в Цюрихе (Швейцария) исполнительный комитет ФИФА выбирал хозяев турнира из четырех претендентов: России, Англии, а также совместных заявок Испании и Португалии, Бельгии и Нидерландов. Во втором раунде голосования членов исполкома российская заявка набрала необходимое для победы количество голосов - 13.

Организационный комитет "Россия-2018"

Оргкомитет "Россия-2018" по подготовке и проведению чемпионата мира был учрежден распоряжением правительства РФ в январе 2011 года. Его наблюдательный совет возглавляет президент страны Владимир Путин. Генеральным директором оргкомитета "Россия-2018" является Алексей Сорокин (в 2008-2010 годах - генеральный директор Российского футбольного союза). В декабре 2017 года он сменил вице-премьера РФ Виталия Мутко на посту председателя оргкомитета.

Отборочный турнир чемпионата мира 2018 года

В квалификационном раунде приняли участие 208 национальных сборных. Он проходил с 12 марта 2015 года по 15 ноября 2017 года и включал в себя матчи в шести конфедерациях (Союз европейских футбольных ассоциаций, УЕФА; Африканская конфедерация футбола, КАФ; Азиатская конфедерация футбола, АФК; Южноамериканская конфедерация футбола, КОНМЕБОЛ; Конфедерация футбола Океании, ОФК; Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, КОНКАКАФ), а также межконтинентальные стыковые игры.

По итогам отбора право участия в мировом первенстве 2018 года завоевала 31 команда (УЕФА - 13, КАФ, КОНМЕБОЛ и АФК - по пять, КОНКАКАФ - три, ОФК - ноль). Сборная Россия получила путевку на чемпионат автоматически, поскольку РФ является страной-хозяйкой турнира.

Кубок конфедераций 2017 года

В июне - июле 2017 года в России проходил Кубок конфедераций. Этот турнир проводился ФИФА в стране - организаторе чемпионата мира по футболу за год до самого мирового первенства. По итогам матчей групповой стадии россияне обыграли новозеландцев (2:0), но уступили португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2). Набрав три очка, сборная России заняла в группе третье место и не смогла выйти в полуфинал. Победителями турнира стали немцы, обыгравшие в финале чилийцев со счетом 1:0.

Финальный турнир чемпионата мира 2018 года

Жеребьевка чемпионата состоялась в Государственном Кремлевском дворце 1 декабря 2017 года. По ее итогам участники финальной стадии были разбиты на восемь групп по четыре команды - от A до H.

Группа A: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай.

Группа B: Португалия, Испания, Марокко, Иран.

Группа C: Франция, Австралия, Перу, Дания.

Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия.

Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.

Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Республика Корея.

Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия.

Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.

На чемпионате мира 2018 года дебютируют сборные Исландии и Панамы.

В стадию плей-офф проходят по две сильнейшие сборные из каждой группы. В ее рамках будут проведены матчи 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

Города проведения ЧМ-2018

Встречи в рамках мирового первенства примут 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. Матчи пройдут на 12 стадионах (в том числе в Москве - на двух). На арене "Лужники" в Москве состоятся матч открытия (Россия - Саудовская Аравия), полуфинал и финал чемпионата мира, а на стадионе "Санкт-Петербург" - полуфинал и матч за третье место.

Fan ID

Кроме билета, для посещения матчей всем зрителям понадобится персонифицированная карта (известна как паспорт болельщика или Fan ID). Подавать заявку на получение Fan ID можно было после приобретения билета или получения электронного подтверждения его покупки.

4 июля 2016 года Путин подписал закон, позволяющий иностранным болельщикам въезжать в РФ на чемпионат мира без визы по Fan ID. Данная норма будет действовать с 4 июня по 15 июля 2018 года. Выехать из России по Fan ID без оформления визы иностранные граждане смогут до 25 июля 2018 года.

Паспорт болельщика дает право на бесплатный проезд на дополнительных поездах между городами, в которых проходят матчи турнира, и на общественном транспорте этих городов в дни проведения игр. Также с 4 июня по 25 июля 2018 года будет действовать специальное соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз. Оно позволит иностранным гражданам беспрепятственно следовать транзитом через Белоруссию в РФ на чемпионат мира по футболу.

6 июня 2018 года директор департамента реализации стратегических проектов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Черненко отметил, что болельщики уже получили около 1 млн Fan ID.

Послы ЧМ-2018

Послами чемпионата мира 2018 года и городов-организаторов являются известные спортсмены (футболист Игорь Акинфеев, гимнаст Алексей Немов, хоккеист Павел Дацюк, легкоатлетка Елена Исинбаева и др.), телеведущие (Николай Дроздов, Дмитрий Дибров, Яна Чурикова, Сергей Белоголовцев и др.), космонавт Олег Кононенко, музыканты Вячеслав Бутусов, Василий Вакуленко (Баста) и др.

Эмблема

Официальная эмблема чемпионата мира по футболу была представлена 28 октября 2014 года в эфире Первого канала и в рамках светового шоу на фасаде Большого театра. Логотип выполнен в форме главного трофея соревнований - Кубка мира. Три составляющие концепции эмблемы - покорение космоса, иконопись и любовь к футболу.

Талисман

Официальный талисман чемпионата мира по футболу определяли участники интернет-голосования, проходившего в сентябре - октябре 2016 года. 21 октября 2016 года в прямом эфире Первого канала был объявлен его итог. Талисманом мирового превенства стал волк Забивака. Его автор - студентка кафедры графического дизайна Института искусств и культуры Томского государственного университета Екатерина Бочарова.

Мяч

Презентация официального мяча чемпионата мира - "Телстар 18" - состоялась 9 ноября 2017 года в московском центре дизайна Artplay. В церемонии приняли участие чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Зинедин Зидан и форвард сборной Аргентины Лионель Месси. В оформлении мяча преобладают белый, черный и серый цвета, золотым цветом нанесены логотип производителя и эмблема турнира.

Песня

25 мая 2018 года была представлена официальная песня чемпионата мира. Композицию Live It Up ("Жить по полной") исполнили актер и обладатель музыкальной премии Grammy американец Уилл Смит, его соотечественник Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи. В качестве продюсера выступил американский композитор и диджей Diplo (настоящее имя - Томас Уэсли Пентц).

Финансирование чемпионата

Общий бюджет на организацию ЧМ-2018 составил 678,1 млрд руб.: 390,3 млрд выделено из федерального бюджета, 91,9 млрд - из региональных бюджетов, 195,8 млрд - юридическими лицами. На подготовку спортивных объектов было потрачено 200,9 млрд руб., остальные средства потребовались для строительства транспортной и энергетической инфраструктуры, гостиниц, обеспечения мер безопасности и т. д.

Кроме того, в 2009-2010 годах Россия потратила на заявочную кампанию 788 млн руб.