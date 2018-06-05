Путин поблагодарил "всю мировую футбольную семью" за помощь в организации ЧМ-2018

В среду Путин выступил на конгрессе ФИФА в Москве

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Международную федерацию футбола (ФИФА) и все международное футбольное сообщество за помощь в организации чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Выступая в среду на конгрессе ФИФА в Москве в преддверии открытия чемпионата мира, российский лидер обратил внимание, что подготовка к столь масштабному и яркому спортивному празднику - это дело не только страны-организатора, но и "специалистов и энтузиастов всей мировой футбольной семьи". "Отрадно, что у этой семьи есть замечательная традиция: собираться накануне чемпионата в городе матча открытия, это дает нам, в данном случае - России как стране-организатору, возможность поблагодарить вас, всех ваших коллег за поддержку, за помощь словом и делом в течение тех семи лет, что Россия готовилась к одному из самых популярных, знаковых событий мирового спорта", - обратился Путин к участникам конгресса.

Глава российского государства отметил, что весь путь подготовки чемпионата "мы прошли вместе с вами как одна большая команда". "Мы вместе отдали все силы для того, чтобы главный футбольный турнир прошел на самом высоком уровне, стал незабываемой страницей жизни каждого, кто станет его участником - вне зависимости от того, игрок ли он, преданный болельщик на стадионе или телезритель", - заключил президент РФ.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.