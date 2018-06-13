Инфантино на конгрессе ФИФА поблагодарил Путина за организацию чемпионата мира

Путин поприветствовал собравшихся делегатов ФИФА и отметил достойную работу Инфантино

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино на конгрессе ФИФА в Москве лично поблагодарил президента России Владимира Путина за организацию предстоящего чемпионата мира. Об этом сообщает с места событий корреспондент ТАСС.

Путин поприветствовал собравшихся делегатов ФИФА и отметил достойную работу Инфантино.

"Больше спасибо вам, мистер Путин, за вашу работу, за вашу приверженность, за то, что дали почувствовать себя одной командой. Спасибо оргкомитету, волонтерам, Российскому футбольному союзу, всем 150 млн россиян, которым предстоит принять турнир", - сказал в ответном слове Инфантино.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.