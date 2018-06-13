Путин назвал Инфантино "настоящим бойцом", приверженным идеалам спорта и справедливости

Путин отметил, что Инфантино "встал у руля ФИФА в непростые времена, но держит курс очень достойно"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил достойную работу главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, который продемонстрировал приверженность идеалам спорта и справедливости, а также позитивный настрой в отношении России.

"Особые слова благодарности хочу адресовать господину Инфантино, отметить его приверженность идеалам спорта и справедливости и, конечно, его неизменно позитивный настрой в отношении нашей страны", - сказал российский лидер, выступая на конгрессе ФИФА в Москве.

Путин отметил, что Инфантино "встал у руля ФИФА в непростые времена". "Но он держит курс очень достойно, как настоящий боец", - подчеркнул глава российского государства.