Городской пресс-центр ЧМ-2018 открылся в Самаре

Он разместился в здании Самарской областной библиотеки

САМАРА, 13 июня. Городской пресс-центр чемпионата мира по футболу открылся в среду в Самаре, он разместился в здании Самарской областной библиотеки, сообщает корреспондент ТАСС.

"Когда мы определялись с тем, где находиться городскому пресс-центру, то главным фактором была удобная логистика. Центр расположен очень удобно - как по отношению к площадке фестиваля болельщиков, так и для проезда на стадион "Самара- Арена". Рядом находится станция метро, здесь проходят маршруты шаттлов для доставки к основным местам ЧМ в Самаре", - заявил на открытии центра врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.

Он добавил, что в пешей доступности от пресс-центра находится "прекрасная набережная Волги".

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Самара примет шесть матчей турнира: встречи группового этапа Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания - Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала.