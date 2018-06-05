Путин: Россия всегда была уверена в необходимости деполитизации спорта

Глава государства отметил верность ФИФА принципу "Спорт - вне политики"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда следовала принципу "Спорт - вне политики" и готова взаимодействовать со всеми ради укрепления созидательного начала спорта. Об этом он сказал, выступая на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА).

"Хотел бы особо отметить верность международного футбольного союза принципу "Спорт - вне политики", - подчеркнул президент. - Россия всегда придерживалась таких подходов и стремится к самому тесному взаимодействию со всеми, кто настроен на развитие и укрепление созидательного начала спорта, его безграничного гуманистического потенциала". По словам главы государства, предстоящий чемпионат - не только азартное зрелище, но и возможность для миллионов людей обрести новые знания о разных народах и их традициях, найти новых друзей и "понять, что в других странах так же, как в своей собственной, живут такие же добрые, увлеченные, открытые люди, и все они хотят жить в мире, общаться друг с другом, ездить друг к другу в гости, вместе смотреть и вместе играть в футбол".

Путин подчеркнул, что Россия готова принять у себя мундиаль и обеспечить всем приехавшим на соревнования максимум комфорта и самые позитивные эмоции. "Наша цель - чтобы все наши гости - от звезд футбола до простого болельщика - почувствовали радушие и доброжелательность нашего народа, прониклись самобытной многонациональной культурой и уникальной природой России и захотели бы вернуться к нам вновь", - заявил он. Говоря о важности чемпионата, Путин напомнил, что об этом мечтали несколько поколений болельщиков в России. По его словам, к турниру в России построено "12 первоклассных стадионов и современная инфраструктура".

Президент России пожелал делегатам конгресса продуктивной и успешной работы, а также пригласил их на матч-открытие стартующего в четверг чемпионата. "Мы искренне рады всех вас видеть. Добро пожаловать в Россию! - сказал Путин и повторил свои слова по-английски. - Welcome to Russia". После выступления российского лидера президент ФИФА Джанни Инфантино вручил ему вымпел с символикой федерации.