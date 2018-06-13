Болельщики смогут посетить ростовские музеи бесплатно в дни матчей ЧМ-2018

Кроме того, перед музыкальным театром будет развернута сцена, где пройдут постановки, которые также можно будет посмотреть бесплатно

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июня. /ТАСС/. Музеи Ростовской области будут работать бесплатно в дни матчей чемпионата мира по футболу для гостей с паспортом болельщика (fan ID), сообщил в среду губернатор Василий Голубев во время пресс- конференции.

"До этого сообщалось, что в наши музеи первые 100 посетителей с паспортом болельщика могут зайти бесплатно, но мы договорились - музеи Ростовской области будут работать в дни матчей бесплатно полностью, не только для первых 100 человек с паспортами болельщиков", - сказал Голубев.

Также он сообщил, что перед музыкальным театром будет развернута сцена, где пройдут постановки, которые также можно будет посмотреть бесплатно.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. В Ростове- на-Дону состоятся пять матчей: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. На групповом этапе на новом стадионе "Ростов-Арена" сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.