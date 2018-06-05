Церемония открытия ЧМ-2018

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13 июня, 11:26
Певица Аида Гарифуллина убеждена, что зрители ЧМ-2018 останутся в восторге от турнира
Робби Уильямс и Аида Гарифуллина
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Гарифуллина и британец Робби Уильямс выступят на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Певица Аида Гарифуллина, которая вместе с британцем Робби Уильямсом выступит на церемонии открытия чемпионата мира по футболу, верит, что зрители турнира и церемонии открытия останутся в восторге. Таким мнением она поделилась с журналистами.

Первый матч турнира пройдет 14 июня в "Лужниках" между сборными России и Саудовской Аравии. Перед встречей пройдет церемония открытия чемпионата мира.

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"Это будет грандиозное действо, очень красивое, очень яркое, очень сочное. Будет много красивой музыки. Конечно, все будет на высоком уровне. Думаю, все зрители будут в восторге", - сказала исполнительница.

"Я люблю футбол, поэтому я очень-очень рада, конечно, для меня это огромная радость и честь, что я была выбрана представлять Россию на открытии чемпионата мира, - сказала Гарифуллина. - К сожалению, мой гастрольный график не позволяет посетить все матчи, хотя я была бы счастлива. Я посещу один из матчей в Казани". Певица является уроженкой Казани.

Гарифуллина сказала, что была на нескольких футбольных матчах, включая памятную выездную встречу казанского "Рубина" в Барселоне, когда российский клуб сенсационно победил испанского гранда (2:1). "Я была на двух больших матчах, это встреча Кубка конфедераций в Казани и игра Лиги чемпионов в 2009 году "Барселона" - "Рубин". У меня даже есть мяч с автографами всех футболистов "Барселоны", включая Месси", - отметила певица.

"Я всем сердцем и всей душой за нашу команду. Они потрясающие, они - наша гордость. Желаю большой-большой удачи и, конечно, победы. Думаю, меня в этом поддержит полмира", - заключила Гарифуллина, отвечая на вопрос об игре российской сборной.

Церемония открытия ЧМ-2018

Церемония открытия чемпионата мира в России по формату будет отличаться от церемоний на других мировых первенствах. Проведение церемонии максимально приближено ко времени начала матча открытия. Само шоу будет построено на музыкальных номерах.

Продюсером церемонии стал Первый канал. Автор концепции шоу - Феликс Михайлов. Михайлов был постановщиком шоу предварительной жеребьевки чемпионата мира, жеребьевки Кубка конфедераций, церемоний открытия и закрытия Кубка конфедераций, а также шоу финальной жеребьевки ЧМ-2018. Постановщиком шоу церемонии закрытия также будет Михайлов.

Робби Уильямс - британский актер и певец, который выпустил 12 студийных альбомов, получил самое большое количество наград премии BRIT Awards за всю ее историю (17). Он был включен в Британский Зал музыкальной славы после того, как был выбран лучшим певцом 1990-х годов. На его тур в поддержку альбома Intensive было продано 1,6 млн билетов за один день, за что артист был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Аида Гарифуллина - российская певица-сопрано. В 2013 году по приглашению художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева дебютировала на петербургской сцене в роли Сюзанны в опере-буффа Моцарта "Свадьба Фигаро". Оперу "Война и мир" в постановке британского режиссера Грэма Вика с Гарифуллиной в главной роли в Мариинском театре транслировали в кинотеатрах Европы. В том же году певица победила в международном конкурсе Operalia в Вероне, с начала сезона-2014/15 стала солисткой Венской оперы.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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