Москва дополнительно приобрела около 30 новых машин скорой помощи для работы на ЧМ-2018

Всего в медобеспечении на время чемпионата будут задействованы 600 медиков и 100 бригад медпомощи

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Около 30 автомобилей скорой медицинской помощи дополнительно закуплено в Москве для работы в рамках чемпионата мира по футболу. Таким образом, с учетом действующего автопарка в медобслуживании будет задействовано 64 автомобиля скорой помощи, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Дополнительно закуплены 27 автомобилей скорой медицинской помощи, оснащенные необходимым оборудованием для оказания медицинской помощи по пути в больницу: системой мониторинга сердечного ритма и жизненно важных показателей, современным аппаратом для наркоза и искусственной вентиляции легких, а также новейшим оборудованием для проведения непрямого массажа сердца у пациентов с внезапной остановкой кровообращения - системой "Автопульс", - говорится в сообщении. После окончания спортивных мероприятий в Москве автомобили будут задействованы в оказании медицинской помощи жителями и гостям столицы.

Всего в медобеспечении в период проведения матчей будут задействованы 600 медиков и 100 бригад медпомощи. На стадионах "Спартак" и "Лужники", площадке Фестиваля болельщиков FIFА, в Международном вещательном центре, штаб-квартире FIFA, а также на базах команд и тренировочных площадках в круглосуточном режиме будут дежурить бригады скорой медицинской помощи, работать медпункты. Для работы на стадионах разработана подробная схема расстановки медперсонала и подобраны необходимые сотрудники. В структуре станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова создана отдельная подстанция.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.