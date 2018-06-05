Силва: португальцы должны максимально сконцентрироваться на ЧМ, чтобы достичь результата

Португальцы сыграют в группе B против команд Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва) и Ирана (25 июня, Саранск)

КРАТОВО /Московская область/, 13 июня. /ТАСС/. Сборной Португалии вполне по силам показать высокий результат на чемпионате мира по футболу в России, однако для этого ей нужно быть максимально собранной на протяжении всего турнира. Такое мнение журналистам высказал полузащитник португальцев Бернарду Силва.

"Я уверен, что сборная Испании остается одной из самых сильных команд мира и является фаворитом турнира. Но у нас тоже есть свои амбиции. Я считаю, что если мы будем максимально сконцентрированы на пути к своей цели, то сможем достичь результата", - сказал Силва.

"Со своей стороны, я постараюсь как можно лучше выполнять свою работу и сделаю все возможное, чтобы наша сборная достигла наших целей", - заключил футболист.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Португальцы сыграют в группе B против команд Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва) и Ирана (25 июня, Саранск).