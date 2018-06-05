Футболист сборной Австралии назвал Слуцкого отличным тренером и пожелал ему удачи

В данный момент Леонид Слуцкий является главным тренером голландского футбольного клуба "Витесс"

"Я работал со Слуцким, он был тренером в "Халл Сити". В команду я попал после того, как он увидел меня в Москве в том году на матче Кубка конфедераций против Чили. К сожалению, долго с ним мне не удалось поработать, но Слуцкий - отличный тренер. Надеюсь, у него все будет хорошо", - сказал игрок.

Слуцкий с августа 2015 года по июль 2016-го возглавлял сборную России. Он вывел команду в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года, однако там она выступила неудачно, не сумев выйти в плей-офф.

С октября 2009 года по декабрь 2016-го Слуцкий был главным тренером ЦСКА, трижды выиграв чемпионат России, по два раза - Кубок и Суперкубок России, в сезоне-2009/10 московская команда под руководством Слуцкого дошла до стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. В завершившемся сезоне специалист руководил английским "Халлом", но в декабре 2017 года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. В марте текущего года российский специалист подписал контракт на два года с голландским "Витессом".

Джексон Ирвайн отметил, что участие его команды на чемпионате мира добавит ей неповторимый опыт. "Мы не являемся фаворитами группового этапа, но будем стараться максимально проявить себя. В нашей группе играет сборная Франции - это будет серьезный тест для нашей команды, думаю, мы к нему готовы. В любом случае - это чемпионат мира, это неповторимый опыт, который получит наша сборная", - сказал Ирвайн.

Сборная Австралии прилетела в Казань 10 июня. Команда во время ЧМ-2018 будет жить на базе хоккейного клуба "Ак Барс", а тренироваться - на стадионе "Трудовые резервы". На чемпионате мира сборная Австралии сыграет в группе С с командами Франции (16 июня, Казань), Дании (21 июня, Самара) и Перу (26 июня, Сочи).