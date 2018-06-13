Путин встретится с лидерами зарубежных стран, прибывающими на ЧМ-2018

На 13 июня запланированы переговоры с президентом Азербайджана, президентом Руанды, с президентом Боливии, с премьер-министром Ливана и премьер-министром Армении

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет ряд рабочих встреч с лидерами зарубежных стран, прибывающими на открытие чемпионата мира по футболу, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент продолжает работать сегодня в Москве: целая череда встреч с главами государств и правительств, которые прибудут и прибыли в Москву по случаю предстоящего открытия чемпионата мира по футболу", - сказал Песков.

Представитель Кремля пояснил, что на среду, 13 июня, запланированы переговоры Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Руанды Полем Кагане, с президентом Боливии Эво Моралесом, с премьер-министром Ливана Саадом Харири, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Песков также анонсировал ряд встреч по внутренней тематике.