Старинную избу установили в центре Екатеринбурга для болельщиков ЧМ-2018

В ней будут проводить экскурсии и ремесленные мастер-классы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Площадка из шести тематических зон открылась в центре Екатеринбурга для болельщиков чемпионата мира по футболу. На одной из них установлена старинная изба, где будут проводить экскурсии и ремесленные мастер-классы, сообщили в среду в департаменте информационной политики Свердловской области.

"В Историческом сквере Екатеринбурга открылась развлекательная зона для болельщиков и гостей города. <...> На 600 квадратных метрах в сквере у плотины городского пруда расположилось шесть тематических зон: футбольная, музыкальная, туристическая, детская, событийная и площадка "Уральское подворье". Так, в "Уральском подворье" установлена старинная изба, гостей ждут увлекательные экскурсии и ремесленные мастер-классы", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что на музыкальной площадке выступят представители фольклорных и народных жанров, уральские рок-музыканты, исполнители джазовой и инструментальной музыки. На детской площадке команда аниматоров будет проводить игры, обучающие и творческие мастер-классы.

"Гости футбольной площадки смогут поучаствовать в футбольных играх, конкурсах, сфотографироваться на фоне каждого из стадионов ЧМ-2018, на "событийной" площадке можно познакомиться с самыми яркими и значимыми мероприятиями нашего региона, а на туристической - подобрать подходящую экскурсию, получить исчерпывающую о туристических маршрутах региона", - уточнили в департаменте.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).