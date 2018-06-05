Гарри Кейн может выступить ярко на ЧМ-2018

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Британский певец Робби Уильямс считает песню World in Motion, ставшую гимном сборной Англии на чемпионате мира 1990 года, лучшей футбольной песней в истории. Об этом Уильямс рассказал журналистам.
Уильямс и российская певица Аида Гарифуллина выступят на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России, которая состоится перед первым матчем турнира между командами России и Саудовской Аравии 14 июня в "Лужниках".
"Лучшая песня о футболе - это World in Motion от New Order. На втором месте Three lions. А закроет тройку хит-парада моя песня, которую я еще не сочинил", - сказал Уильямс.
В начале мая 1990 года участники группы New Order записали гимн английской сборной для чемпионата мира в Италии. В записи приняли участие футболисты команды, включая Джона Барнса, который спел рэп-куплет.
Песня Three lions была записана группой Lightning Seeds в 1996 году к чемпионату Европы, который принимала Англия (8-30 июня). Песня посвящена сборной Англии, название композиции идет от эмблемы национальной команды, на которой изображено три льва. Лейтмотивом припева стала строчка Football's coming home (футбол возвращается домой) как напоминание того, что родоначальниками игры являются англичане.
Отвечая на вопрос о том, кто является самым сумасшедшим футбольным болельщиком в мире музыки, Уильямс сказал: "Никто не приходит в голову. Лиам Галлахер? (вокалист группы Oasis, болельщик "Манчестер Сити" - прим. ТАСС) Нет, он только притворяется".
Уильямс также назвал лучшего по его мнению английского футболиста. "Мне бы хотелось, чтобы на этом чемпионате мира ярко выступил Гарри Кейн. Но лучший из англичан, кого я видел, - это Пол Гаскойн", - сказал певец.
"В детстве большое впечатление на меня произвел Диего Марадона. К сожалению, он забил два мяча в матче плей-офф и выбил сборную Англии из турнира (на ЧМ-1986 - прим. ТАСС). Но его харизма, талант и энергия были непобедимы. Я большой фанат Марадоны, несмотря на то, что он жульничал".
На вопрос о том, как часто сам Уильямс играет в футбол, певец ответил: "Раньше играл буквально каждый день. В Лос- Анджелесе во дворе дома у меня было футбольное поле, с хорошим освещением, и мы играли каждую ночь. К сожалению, больше в футбол я не играю". Уильямс отменил сентябрьские концерты в России в 2017 году из-за проблем со здоровьем.
Уильямс также назвал команду, которая, по его мнению, выиграет чемпионат мира в России - это сборная Германии.
Сборная Англии единственный раз в истории становилась чемпионом мира - в 1966 году на домашнем турнире. Сборная Германии является четырехкратным победителем чемпионатов мира (1954, 1974, 1990, 2014). Мировое первенство в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах.