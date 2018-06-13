В Ростове-на-Дону накануне ЧМ-2018 открылся Центр по содержанию безнадзорных животных

На содержание животных в этом году из городского бюджета выделено более 10 млн руб

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июня. /ТАСС/. Новый центр для содержания безнадзорных животных начал работу в Ростове-на-Дону к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе пресс- конференции.

"В Ростове начал работать новый центр безнадзорных животных, где создано 175 новых вольеров на 700 животных", - сказал Голубев.

По его словам, также продолжает работу старый центр. "Эти заметные шаги <...> позволят выйти на решение проблемы. Но чемпионат нас подтолкнул, чтобы основательно пересмотреть вопрос", - добавил губернатор.

На содержание животных в этом году из городского бюджета выделено более 10 млн рублей, из областного бюджета на строительство временных сооружений первой очереди нового приюта и на последующее содержание животных - 36 млн рублей.

Ранее сообщалось, что сейчас в Ростове-на-Дону работает один приют, рассчитанный на 300 бездомных животных. Как ранее сообщал ТАСС заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Валерий Былков, этого недостаточно, поэтому власти региона и городская администрация решили построить новый современный центр.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. В Ростове-на-Дону состоятся пять матчей: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. На групповом этапе на новом стадионе "Ростов-Арена" сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). Второго июля в городе пройдет матч 1/8 финала.