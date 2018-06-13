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13 июня, 11:02
Песков: Дональд Трамп является желанным гостем на ЧМ-2018
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС
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Список зарубежных гостей чемпионата мира по футболу в России постоянно обновляется, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, также как лидеры других государств, является желанным гостем на чемпионате мира по футболу в России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент РФ Владимир Путин говорил, что он будет рад видеть всех гостей у нас в Москве и, конечно, это относится и к гостям из Соединенных Штатов Америки на самом высшем уровне", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, может ли Дональд Трамп быть приглашенным в Москву в качестве гостя чемпионата мира.

Говоря о возможности приезда Трампа на чемпионат, Песков заявил, что "для этого даже не нужно Северной Америке побеждать".

Песков сообщил, что постоянно обновляется список зарубежных гостей, "кто разделит с нами радость чемпионата мира по футболу". "У нас будет президент Республики Абхазия [Рауль] Хаджимба, Азербайджана - [Ильхам] Алиев, я уже сказал, Армения [Никол] Пашинян - назвал, президент Белоруссии [Александр] Лукашенко, Боливию назвал, президент Казахстана [Нурсултан] Назарбаев, президент Киргизии [Сооронбай] Жээнбеков", - сказал Песков. Он также добавил, что ожидается приезд премьер-министра Ливана Саада Харири, президента Молдавии Игоря Додона, президента Республики Панама Хуана Карлоса Варела, избранного президента Парагвая Марио Абдо Бенитес, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, президента Южной Осетии Анатолия Бибилова.

"Это те, кто будет завтра на открытии, кого мы ожидаем, кого будет принимать на открытии президент Путин вместе с руководителем ФИФА [Джанни] Инфантино, ну, и дальше в течение месяца главы государств и правительств продолжат приезжать к нам, в том числе в первую очередь для того, чтобы посещать матчи своих команд", - сказал представитель Кремля.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Церемония открытия состоится 14 июня на стадионе "Лужники" перед стартовым матчем турнира между сборными РФ и Саудовской Аравии. Сборная США не вошла в число участников

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