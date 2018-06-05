Бернарду Силва: Роналду является примером для всех молодых футболистов сборной Португалии

Сборная Португалии прилетела в Россию в субботу вечером

Сборная Португалии прилетела в Россию в субботу вечером. В среду португальцы проводят очередную тренировку в подмосковном Кратове.

КРАТОВО /Московская область/, 13 июня. /ТАСС/. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду является настоящим примером для молодых игроков команды, которые прислушиваются к его советам. Об этом журналистам сказал полузащитник португальцев Бернарду Силва.

"Для Криштиану Роналду это будет четвертый чемпионат мира. Он наш капитан и является примером для всех молодых игроков. Он дает советы молодежи и передает опыт, что очень важно", - отметил Бернарду Силва.

"Для меня это первый чемпионат мира, и я прислушиваюсь к более опытным игрокам, потому что чемпионат мира является скоротечным турниром, и любая ошибка может отправить досрочно домой. Мы полностью сконцентрированы на предстоящем турнире", - сказал футболист.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Португальцы сыграют в группе B против команд Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва) и Ирана (25 июня, Саранск).