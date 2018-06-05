Сорокин заверил конгресс ФИФА, что Россия полностью готова к проведению ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" подчеркнул, что Россия обеспечит все гарантии по безопасности

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заверил конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) в том, что страна полностью готова к проведению чемпионата мира. В среду он выступил перед делегатами конгресса, который проходит в Москве.

"Рад приветствовать всех вас в России, в моем родном городе Москве. Нас отделяет всего один день от открытия новой страницы в истории мирового футбола. Я здесь, чтобы донести до вас главный посыл: Россия - готова, полностью готова принять это зрелищное событие", - сказал Сорокин.

Генеральный директор оргкомитета подчеркнул, что Россия обеспечит все гарантии по безопасности. "Мы будем обеспечивать безопасность на 160 объектах", - подчеркнул он.

Церемония открытия чемпионата мира пройдет 14 июня на московском стадионе "Лужники" и начнется за полчаса до первого матча турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии (начало матча - 18:00 мск).

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.