Голодец планирует побывать на всех матчах сборной России на чемпионате мира по футболу

Российская команда встретится со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Ольга Голодец, курирующая вопросы культуры, спорта и туризма, собирается посетить все матчи сборной России по футболу на групповом этапе чемпионата мира. Об этом она рассказала журналистам.

Сборная России сыграет в группе А против команд Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

"Да, конечно", - сказала Голодец, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, собирается ли она посетить все матчи сборной России.

"Мы ждем красивой игры. Конечно, собираюсь на матч открытия, мы все будем болеть за россиян", - добавила она.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.