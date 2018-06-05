Леонов: сборную Колумбии полностью устраивают условия размещения в Казани

Футболисты сборной Колумбии во время турнира будут жить в курортном горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе "Казань", а тренироваться - на стадионе "Свияга",

КАЗАНЬ, 13 июня. /ТАСС/. Сборная Колумбии, которая ранее прилетела в Казань для участия в чемпионате мира по футболу, довольна условиями проживания. Об этом сообщил министр по делам молодежи и спорта Татарстана Владимир Леонов, слова которого приводит пресс-служба минспорта республики.

Самые интересные цифры и факты об участниках ЧМ-2018

Подопечные Хосе Пекермана во время турнира будут жить в курортном горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе "Казань", а тренироваться - на стадионе "Свияга", который находится в деревне Медведково. Открытую тренировку колумбийцы проведут 14 июня.

"Настроение у наших гостей хорошее, условия, которые мы им предложили, их полностью устраивают", - отметил Леонов.

На предстоящем чемпионате мира колумбийцы в группе Н сыграют с командами Японии (19 июня, Саранск), Польши (24 июня, Казань) и Сенегала (28 июня, Самара).